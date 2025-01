Chi è Nicolò Borghini il ragazzo di Ornavasso ucciso dal padre

Nicolò Borghini era un operaio di 34 anni residente a Ornavasso, in provincia di Verbano-Cusio-Ossola. Secondo testimonianze, sul lavoro mostrava un atteggiamento remissivo, mentre in ambito familiare manifestava scatti d’ira incontrollati, creando un ambiente domestico teso.

La sera del 19 gennaio 2025, Nicolò è stato ucciso dal padre, Edoardo Borghini, 63 anni, al culmine dell’ennesima lite familiare. Secondo le ricostruzioni, Nicolò, rientrato dopo una serata con amici, avrebbe aggredito verbalmente e fisicamente i genitori a causa del portone del garage chiuso. Durante l’aggressione, Edoardo ha sparato al figlio con un fucile da caccia regolarmente detenuto, causando la sua morte.

L’ex datore di lavoro di Nicolò ha riferito che il giovane aveva difficoltà a gestire le proprie emozioni, mostrando comportamenti remissivi sul lavoro e sfogando le sue frustrazioni in famiglia. Ha inoltre sottolineato che Nicolò aveva scatti d’ira incontrollati e che il padre era ormai esasperato dalla situazione.

Attualmente, Edoardo Borghini è in stato di arresto con l’accusa di omicidio volontario. Le indagini sono in corso per chiarire ulteriormente le dinamiche e le motivazioni che hanno portato a questa tragedia familiare.