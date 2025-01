Il tragico destino di Blanche Monnier: la donna segregata per 25 anni dalla sua famiglia

Se trascorri abbastanza tempo online, probabilmente avrai già visto questa fotografia. Questa è Blanche Monnier, una donna che è stata confinata in una piccola stanza per oltre 25 anni dalla sua stessa famiglia.

Ma cosa ha portato a questa tragica vicenda? E perché qualcuno dovrebbe fare una cosa del genere a un membro della propria famiglia? Per capirlo, dobbiamo tornare nella Francia dell’Ottocento, quando Blanche era ancora una giovane donna piena di vita, poco più che ventenne.

La storia d’amore di Blanche

Qualche anno prima, il signor Monnier era morto, lasciando dietro di sé sua moglie, Louise, e due figli: Marcel, il fratello maggiore, e ovviamente Blanche. Nonostante questa perdita, chiunque la guardasse avrebbe detto che Blanche viveva una vita privilegiata.

Proveniva da una famiglia molto ricca e non mancavano certo pretendenti. Tuttavia, c’era un problema: Blanche si era innamorata di un avvocato che non era affatto benestante o influente.

Blanche e sua madre litigavano spesso per questa relazione. Nonostante le obiezioni, Blanche progettava comunque di sposare l’uomo e aveva confidato i suoi piani agli amici. Tutta la città attendeva il suono delle campane della chiesa, ma al loro posto ci fu il silenzio.

Blanche scomparve improvvisamente dalla vita pubblica. All’inizio nessuno sospettò nulla di strano. La vita andava avanti, ma quando Blanche non fece ritorno per un lungo periodo, iniziarono a circolare voci.

Fu allora che madame Monnier rivelò al vicinato che Blanche era impazzita. Piuttosto che ricoverarla in un manicomio, Louise dichiarò di aver deciso di tenerla a casa, dove ogni suo bisogno sarebbe stato soddisfatto. La maggior parte delle persone credette a questa versione, considerando la ricchezza e l’influenza della famiglia Monnier nella società.

La lettera anonima

Anni dopo la scomparsa di Blanche, un vicino passando davanti alla tenuta dei Monnier sentì delle urla provenire da una piccola finestra della casa. La voce, femminile, parlava di essere trattenuta contro la sua volontà. Il vicino affrontò madame Monnier, che attribuì quelle grida ai deliri della figlia.

La finestra fu successivamente murata, e il caso sembrò dimenticato. Nel frattempo, l’avvocato che Blanche avrebbe dovuto sposare morì improvvisamente, e il pubblico smise di parlare della ragazza scomparsa.

Blanche continuò a vivere nell’oscurità totale per altri 17 anni, accudita inizialmente da una domestica che poi fu sostituita da due giovani donne. Una di loro, sconvolta da ciò che aveva scoperto, decise di scrivere una lettera anonima alla polizia nel 1901, denunciando la situazione.

La lettera recitava:

“Signor procuratore generale, devo informarvi di un evento terribilmente serio. Parlo di una zitella che è rinchiusa nella casa di madame Monnier, quasi morta di fame e che vive tra i rifiuti da 25 anni.”

La scoperta di Blanche

Quando le autorità fecero irruzione nella casa dei Monnier, ciò che trovarono fu scioccante anche per gli agenti più esperti. La bella ereditiera che tutti ricordavano era ormai ridotta a uno scheletro vivente.

Un poliziotto descrisse così la scena:

“La donna giaceva completamente nuda su un materasso di paglia marcio. Intorno a lei si era formato uno strato di escrementi, avanzi di cibo e rifiuti. L’aria era irrespirabile, e l’odore così nauseante che fu impossibile proseguire l’ispezione.”

Blanche pesava appena 25 chili e aveva perso gran parte delle sue capacità linguistiche. Fu immediatamente trasferita in ospedale, dove le fu scattata la famosa fotografia. Sebbene fisicamente si fosse ripresa, i danni psicologici erano irreparabili. Blanche morì circa 12 anni dopo in un manicomio.

Il processo e l’assenza di giustizia

Madame Monnier, arrestata insieme al figlio Marcel, morì di una malattia cardiaca appena 15 giorni dopo il suo arresto. Marcel, invece, riuscì a evitare una condanna, sostenendo che non aveva fisicamente trattenuto la sorella e che, tecnicamente, Blanche avrebbe potuto lasciare la stanza in qualsiasi momento.

Nonostante la testimonianza della polizia che indicava che porte e finestre erano sigillate, Marcel fu assolto e tornò a vivere con la sua famiglia, ereditando l’intero patrimonio dei Monnier.

La vicenda di Blanche Monnier resta uno dei casi più scioccanti della storia. Che fosse per fanatismo religioso o avidità, ciò che accadde è inaccettabile. Anche se giustizia non fu fatta, il caso di Blanche continua a essere ricordato come un monito contro le ingiustizie nascoste dietro le facciate della rispettabilità.