Germania, uomo attacca bambini in un asilo in Baviera: vittime un adulto e un bimbo di 2 anni

Un attacco violento ha scosso la città bavarese di Aschaffenburg. Due vittime e numerosi feriti: la polizia sta indagando su un possibile movente.

Un grave attacco con coltello ha sconvolto la città di Aschaffenburg, nella Baviera, intorno alle 11:45 di questa mattina, 22 gennaio. Due vittime, un uomo di 41 anni e un bambino di 2, sono stati uccisi nel parco Schöntal, situato nel centro della città. Secondo quanto riportato da Bild, l’aggressore avrebbe preso di mira un gruppo di bambini in passeggiata con le loro insegnanti.

L’uomo, di origini afgane, avrebbe seguito il gruppo di bambini dell’asilo durante una passeggiata, e quando il gruppetto, composto da cinque piccoli, si preparava a lasciare il parco, si sarebbe scagliato improvvisamente contro di loro. L’adulto ucciso, che sembra aver cercato di proteggere i bambini, è stato vittima dell’aggressione. La Welt ha confermato che l’aggressore ha agito specificamente contro i bambini.

La polizia tedesca ha avviato un’importante operazione su larga scala nella zona e ha comunicato che, oltre alle due vittime, ci sono anche altre persone gravemente ferite. Tra i sospetti arrestati, figura un 28enne afgano che ha tentato di fuggire attraversando i binari ferroviari, provocando una temporanea interruzione del traffico ferroviario. Non ci sarebbero al momento altri sospetti, e la polizia ha escluso il terrorismo come movente dell’attacco.

Oltre alle vittime mortali, un secondo bambino ha subito ferite gravi ed è stato operato presso la clinica di Aschaffenburg. Le indagini sono in corso per fare luce sulla dinamica dell’attacco e sul possibile movente. La polizia ha rassicurato la popolazione, affermando che, nonostante la gravità dell’evento, non c’è motivo di allarmarsi.

Il parco Schöntal, di nove ettari, è stato chiuso e transennato, mentre le forze dell’ordine hanno continuato il loro intervento nella zona. A novembre, il parco era stato già classificato come “luogo pericoloso”. Secondo il capo della polizia, Frank Eckhardt, l’arresto dell’aggressore è stato possibile grazie alla presenza frequente di pattuglie, che ha reso più rapida la risposta delle autorità.