Incendio di grandi proporzioni sulla piattaforma petrolifera “Rospo Mare” nell’Adriatico, evacuati i lavoratori

Un incendio è divampato sulla piattaforma Rospo Mare B al largo di Termoli, ma grazie a un intervento rapido e coordinato, i lavoratori sono stati messi in salvo senza feriti.

Un incendio di vaste proporzioni ha coinvolto oggi, mercoledì 22 gennaio, la piattaforma petrolifera Rospo Mare B, situata nel Mar Adriatico, a più di venti chilometri dalla costa di Termoli. Le fiamme sono scoppiate nel primissimo pomeriggio, causando un’immediata allerta sia sulla piattaforma che sulla terraferma. Un lungo pennacchio di fumo nero è visibile dalla costa molisana, preoccupando i residenti e le autorità locali.

Immediatamente dopo l’incendio, sono intervenuti i soccorsi: inizialmente sono stati gli uomini della squadra antincendio presente sulla piattaforma a tentare di arginare le fiamme, ma l’incendio si è rapidamente propagato, rendendo impossibile il controllo sul posto. Di conseguenza, sono state allertate le autorità terrestri e marittime.

La Guardia Costiera di Termoli ha inviato sul posto una motovedetta con a bordo i Vigili del Fuoco specializzati in operazioni in mare. I lavoratori della piattaforma sono stati evacuati in sicurezza e trasportati su un’imbarcazione della struttura petrolifera. Si trattava di una ventina di persone che, fortunatamente, non hanno riportato ferite. La Energean, società che gestisce il campo petrolifero, ha confermato che nessuno dei lavoratori è rimasto ferito.

Il comandante della Capitaneria di Porto, Giuseppe Panico, ha confermato l’efficacia dell’intervento: “Stiamo intervenendo sulla piattaforma petrolifera. Nessuno è rimasto ferito. C’è stato un pronto intervento”. Il tempestivo arrivo dei soccorsi ha evitato che la situazione degenerasse, nonostante le difficoltà legate alla posizione remota della piattaforma.

Altri mezzi, tra cui motovedette provenienti da porti vicini e un elicottero da Pescara, sono stati inviati sul posto, insieme a unità specializzate in operazioni antinquinamento. Grazie a questo intervento coordinato, il danno è stato contenuto. L’incendio sembra essere partito da una vasca di contenimento sulla piattaforma, ma non si è esteso ad altre aree. Le fiamme sono state domate dall’impianto antincendio della struttura e dai Vigili del Fuoco intervenuti a bordo della motovedetta.

Nonostante la gravità dell’incidente, grazie alla pronta reazione delle autorità e dei soccorritori, l’episodio si è concluso senza danni alle persone e con il rischio di contaminazione ambientale minimizzato.