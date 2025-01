Ad Affari Tuoi Roberto non se la sente di rischiare e accetta l’offerta del Dottore: nel suo pacco c’era un importo più alto

Scopri come Roberto e sua madre Franca hanno affrontato una partita ricca di emozioni in Affari Tuoi. Il destino del pacco numero 8 e la decisione finale.

La puntata di Affari Tuoi del 25 gennaio 2025 è stata segnata da un finale inaspettato che ha lasciato il pubblico a bocca aperta. Roberto, un giovane che si sta per laureare in medicina, ha partecipato al gioco insieme alla madre, Franca, con il pacco numero 8. La partita si è aperta con alcune difficoltà, ma anche con dei colpi di scena che hanno reso il tutto emozionante fino all’ultimo.

La partita inizia con una sorpresa negativa, quando il primo pacco contiene solo 200 euro. La situazione peggiora rapidamente quando il secondo pacco apre con i 300mila euro, una cifra che subito va via. Nonostante il colpo duro, Roberto e Franca non si arrendono e continuano ad aprire pacchi con importi relativamente bassi: 50 euro, 30mila euro, 10mila euro e 10 euro.

Dopo questa serie di colpi, la situazione si riequilibra tra pacchi rossi e blu, e Stefano De Martino commenta: “Vediamo il bicchiere mezzo pieno”. La prima offerta del Dottore è di 25mila euro, ma Roberto e Franca decidono di rifiutare. La speranza continua a vivere nei successivi tiri, con il rischio di dover affrontare ulteriori eliminazioni pesanti.

La partita prosegue, e con un altro tiro i concorrenti riescono a tenere a distanza i pacchi più alti. Tuttavia, il colpo finale arriva quando i 200mila euro vanno via. Roberto rifiuta il cambio, rivelando che il numero 8 del suo pacco ha un valore affettivo speciale: “È il mese in cui è morta sia mia nonna materna che paterna”.

L’atmosfera in studio è carica di emozioni quando il pubblico scopre che nel pacco era rimasta la cifra delle 100 orecchiette. Il Dottore fa una nuova offerta, che però Roberto rifiuta ancora: 25mila euro. La tensione cresce, ma la determinazione di Roberto e Franca resta ferma.

Nel giro finale, però, arriva un altro colpo che cambia le sorti della partita: 75mila euro vanno via. A questo punto, il pacco che resta è da 20 euro. Con una nuova offerta del Dottore, pari a 35mila euro, Roberto accetta, optando per la sicurezza: “I progetti sono tanti, sono ancora uno studente e questi sono soldi. Arrivato a questo punto non me la sento di continuare”.

Stefano De Martino chiede a Roberto come avrebbe proseguito, e il concorrente, con un sorriso triste, confessa che avrebbe trovato 20mila euro nel prossimo pacco. Se fosse andato avanti, avrebbe trovato anche i 100mila euro, ma la cifra finale nel suo pacco era, infatti, proprio 50mila euro. Alla fine, Roberto e Franca si accontentano dell’assegno da 35mila euro e tornano a casa con un importante bottino.

La partita si conclude con una riflessione sulla scelta che Roberto ha fatto, lasciando il pubblico a domandarsi se sarebbe stato meglio continuare a rischiare o accontentarsi della certezza offerta dal Dottore.