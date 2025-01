Mio marito ha chiesto un terzo figlio – dopo la mia risposta, mi ha cacciata, ma ho ribaltato la situazione

Mio marito (43 anni) e io (32 anni) siamo sposati da 12 anni e abbiamo due figli: una figlia di 10 anni e un figlio di 5 anni.

Amo i miei figli e ho sempre sognato una famiglia numerosa, ma la realtà è schiacciante. Gestisco tutto: cucina, pulizie, educazione e lavoro part-time da casa. Mio marito “provvede”, ma lì finisce il suo coinvolgimento. Non ha mai cambiato un pannolino, non si è mai svegliato di notte né ha mai portato i bambini dal medico. È tutto sulle mie spalle.

Il mese scorso, la mia migliore amica mi ha invitato per un caffè. Era la prima volta in settimane che avevo la possibilità di uscire di casa per fare qualcosa di divertente.

“Eric, puoi guardare i bambini per un’ora?” gli ho chiesto.

“Sono stanco. Ho lavorato tutta la settimana. Perché non li prendi con te?”

Ho sospirato. “Perché voglio una pausa. È solo un’ora. Staranno bene.”

“Katie, sei la mamma. Le mamme non hanno pause. Mia madre non ha mai avuto bisogno di pause. Nemmeno mia sorella.”

La mia mascella si è contratta. “Oh, quindi Brianna e Amber non si sono mai sentite sopraffatte? Non hanno mai avuto bisogno di un momento per loro?”

“Esattamente,” ha detto. “Loro si sono arrangiate benissimo. Dovresti farlo anche tu.”

“Eric, tua madre e tua sorella probabilmente si sentivano esattamente come me! Ma non l’hanno mai detto ad alta voce perché sapevano che nessuno li avrebbe ascoltati.”

“Comunque. È il tuo lavoro, Katie. Volevi i bambini. Ora occupatene.”

“Sono anche tuoi figli!” ho detto. “Quando te ne occupi tu? Quando è stata l’ultima volta che hai aiutato Lily con i compiti? O hai giocato con Brandon? O gli hai chiesto com’è andata la loro giornata?”

“Vado a lavorare per mantenere una casa sopra la tua testa. Questo basta.”

“No, non basta!” ho risposto. “Fornire i soldi non è lo stesso che essere un genitore. Sei il loro padre, Eric. Hanno bisogno di te.”

“Beh, che te lo dico a fare. Non cambierò il modo in cui vanno le cose.”

Come sono finita a sposare qualcuno così egoista?

Alcuni giorni dopo, Eric ha cominciato a parlare di avere un altro bambino.

Non riuscivo a credere a quello che stavo sentendo. “Eric, a malapena riesco a gestire i due che abbiamo già. E tu vuoi aggiungerne un altro?”

Lui ha aggrottato la fronte. “Qual è il problema? L’abbiamo già fatto due volte. Sai come funziona.”

“Esattamente,” ho detto. “So come funziona. Sono io quella che fa tutto il lavoro. Sono io quella che si alza di notte. Sono io quella che corre come una pazza cercando di tenere tutto insieme. Tu non aiuti.”

Il volto di Eric si è scurito. “Io provvedo a questa famiglia, Katie. Questo è aiutare.”

“No, non è così,” ho risposto. “Essere genitore è più che portare a casa uno stipendio.”

A quel punto, sua madre, Brianna, che era passata a “visitare i bambini” con sua figlia, è entrata in cucina.

Eric ha sospirato drammaticamente. “Mamma, sta di nuovo facendo così. Mi dice che non aiuto con i bambini.”

Le labbra di Brianna si sono strette. “Katie, tesoro, devi stare attenta. Un uomo non ama sentirsi criticato dalla moglie.”

“Non lo sto criticando. Gli sto chiedendo di essere un genitore. C’è una differenza.”

Brianna ha continuato: “Eric lavora duramente per mantenere questa famiglia. Dovresti essere grata.”

“E sei già benedetta con due bambini bellissimi,” ha continuato Brianna. “Perché non vorresti un altro?”

“Perché sono esausta,” ho detto seccamente. “Sto già facendo tutto da sola. Perché dovrei complicarmi la vita ancora di più?”

A quel punto Amber, la sorella di Eric, è intervenuta, entrando in cucina. “Onestamente, Katie, sembri un po’ viziata. Mamma ha cresciuto tutte e due senza lamentarsi.”

“Giusto. E sono sicura che non si sia mai sentita sopraffatta. Ha solo taciuto perché nessuno se ne sarebbe preoccupato se lo avesse detto,” ho detto con una risata amara.

Gli occhi di Amber si sono stretti. “Beh, forse dovresti indurirti un po’. Le donne fanno questo da secoli. È ciò che facciamo.”

Mi sono girata verso Eric. “Questo è esattamente quello che intendo. Sei bloccato in una mentalità obsoleta in cui le donne devono fare tutto. Non è giusto.”

“La vita non è giusta, Katie,” ha detto Eric, scrollando le spalle. “Fattene una ragione.”

Più tardi quella sera, dopo che Brianna e Amber se ne erano andate, Eric ha riproposto il terzo bambino.

“Stai facendo una tempesta in un bicchier d’acqua,” ha detto mentre ci preparavamo per andare a letto. “Abbiamo una bella vita. Mi occupo di te e dei bambini. Dobbiamo avere un altro.”

“Eric, tu non ti occupi di me. Né dei bambini. Li conosci a malapena.”

“Non sei il grande papà che pensi di essere,” ho continuato. “E non ho nessuna voglia di essere una mamma single per tre figli. Due sono già abbastanza difficili.”

Eric non ha detto nulla. Invece, è uscito dalla stanza sbattendo la porta. Verso casa di sua madre, senza dubbio.

La mattina dopo, mi sono svegliata presto. I miei figli erano a casa di mia sorella. L’avevo chiamata la sera prima, sapendo di avere bisogno di qualcuno su cui contare.

Non mi aspettavo che Eric tornasse subito, ma non mi ha sorpreso quando Brianna e Amber si sono presentate invece.

“Katie, cara, sei cambiata. Non sei più la ragazza dolce che mio figlio ha sposato.”

Il commento di Brianna mi ha colpita più di quanto mi aspettassi.

“Hai ragione,” ho detto. “Non sono più quella ragazza. Eric ha sposato una ragazzina. Ora sono una donna che sa il suo valore.”

Il volto di Brianna è diventato rosso. “Scusami?”

Mi sono incrociata le braccia. “Mi hai sentita. E onestamente, se Eric ha un problema con come gestisco la nostra casa, dovrebbe essere qui a parlarne con me. Non inviare te due a farlo per lui.”

La voce di Amber è diventata tagliente. “Non è così che funziona in famiglia. Ci sosteniamo a vicenda.”

“Veramente? Strano come quel supporto sembri sempre andare solo in una direzione.”

A quel punto, mia sorella è entrata. “Ragazzi, calmatevi. Altrimenti posso chiamare le autorità.”

Brianna ha cominciato una sfuriata su come stavo “rovinando” la vita di suo figlio, su come fossi una cattiva moglie e su come i miei figli sarebbero cresciuti odiandomi.

Brianna e Amber se ne sono andate pochi minuti dopo, sbattendo la porta dietro di loro.

Più tardi quel giorno, Eric è tornato a casa.

“Hai insultato mia madre e mia sorella?”

“Non ho insultato nessuno. Ho detto loro che non avevano il diritto di interferire nel nostro matrimonio.”

L’espressione di Eric è diventata scura. “Non mi ami. Non ami i bambini. Sei cambiata.”

“Non sono cambiata, Eric. Sono cresciuta. C’è una differenza.”

“Fai le valigie e vattene,” ha ordinato, indicando la porta. “Non posso più vivere con te.”

Non ho discusso. Ho fatto le valigie e mi sono messa alla porta, pronta a partire. Mi sono voltata verso di lui un’ultima volta.

“I bambini restano qui,” ho detto. “Qualsiasi genitore rimarrà in questa casa sarà responsabile per loro. Non vanno da nessuna parte.”

“Che… cosa?” ha chiesto. “Non succederà.”

“Mi hai sentita,” ho detto con calma. “Volevi che me ne andassi, va bene. Ma i bambini restano.”

Sono uscita con mia sorella senza ascoltare altro di ciò che Eric aveva da dire.

Alla fine, Eric si è rifiutato di prendere la custodia dei bambini, e io ho chiesto il divorzio.

Alla fine, ho tenuto la casa, ottenuto la custodia totale e ricevo sostanziosi pagamenti di mantenimento per i figli. Sono contenta di essermi fatta valere prima che fosse troppo tardi.