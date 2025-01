Ascolti TV sabato 25 gennaio: chi ha prevalso tra C’è posta per te e Ora o mai più

La prima serata di sabato 25 gennaio ha offerto agli spettatori una vasta gamma di programmi, dai film alle trasmissioni di intrattenimento e approfondimento. Rai1 ha trasmesso una nuova puntata di Ora o mai più, il programma condotto da Marco Liorni, mentre Canale 5 ha presentato una nuova puntata di C’è posta per te, con Maria De Filippi alla conduzione. Nella fascia dell’access prime time, la sfida tra Affari tuoi e Striscia la Notizia ha appassionato milioni di telespettatori. Scopriamo chi ha vinto la gara degli ascolti e i dati Auditel di sabato 25 gennaio.

La sfida tra C’è posta per te e Ora o mai più: i numeri degli ascolti tv

Sabato 25 gennaio, Rai1 ha puntato su una nuova puntata di Ora o mai più. Il programma di Marco Liorni ha registrato 2.290.000 spettatori, pari al 16.8% di share. La puntata ha visto la vittoria di Pierdavide Carone (qui la classifica completa della terza puntata). Su Canale 5, è andata in onda una nuova puntata di C’è posta per te, che ha visto ospiti Annalisa e Alvaro Morata. La puntata ha raccontato storie molto emozionanti, come quella di Rachel, che ha trovato il coraggio di perdonare il padre che l’aveva abbandonata. Il programma ha conquistato 4.461.000 spettatori, con un 29.7% di share, risultando il programma più visto della serata.

Gli ascolti delle altre reti generaliste

Passiamo ora a vedere i dati delle altre reti generaliste. Rai2 ha trasmesso la serie S.W.A.T., che è stata seguita da 845.000 spettatori, pari al 4.7% di share. Rai3 ha proposto il film Anna Frank e il diario segreto, che ha interessato 385.000 spettatori con un 2.2% di share. Italia1 ha trasmesso il film d’animazione Kung Fu Panda 3, che ha registrato 742.000 spettatori, con un 4.2% di share. Rete4 ha trasmesso Schindler’s List – La lista di Schindler, che è stato seguito da 839.000 spettatori con il 5.5% di share. Su Tv8, il programma 4 Ristoranti con Alessandro Borghese ha registrato 309.000 spettatori con l’1.8% di share. Infine, La7 ha trasmesso il programma In altre parole, che è stato seguito da 1.048.000 spettatori con il 5.9% di share.

Affari tuoi vs Striscia la Notizia: la sfida dell’access prime time

Nel segmento dell’access prime time, la sfida è stata tra Affari tuoi su Rai1 e Striscia la Notizia su Canale 5. Il programma condotto da Stefano De Martino ha visto come concorrente Roberto dalla Puglia, e ha fatto registrare 5.717.000 spettatori, con un 30.6% di share, un vero e proprio boom di ascolti per Rai1. Contemporaneamente, Striscia la Notizia, il celebre tg satirico di Antonio Ricci, ha ottenuto 2.774.000 spettatori, con un 14.8% di share.

I dati mostrano chiaramente come il pubblico abbia apprezzato soprattutto i programmi di intrattenimento e approfondimento della serata, con C’è posta per te e Affari tuoi a dominare gli ascolti.