Perde il controllo della moto e viene colpita da un’auto: addio a Marilena Romano, infermiera 31enne del 118

Marilena Romano, 31 anni, ha perso la vita in un incidente stradale a Giugliano, lasciando un vuoto incommensurabile tra colleghi e familiari

Nel pomeriggio di sabato 25 gennaio, un tragico incidente ha scosso la comunità di Giugliano, in provincia di Napoli. Marilena Romano, infermiera del 118 in servizio all’Asl di Marano, ha perso la vita a soli 31 anni in un drammatico incidente sulla Strada Statale 7 Quater, nei pressi dello svincolo di Varcaturo. La giovane donna stava percorrendo la strada a bordo della sua moto, una Kawasaki di grossa cilindrata, quando, per motivi ancora da chiarire, ha perso il controllo del veicolo, finendo contro il guardrail a margine della carreggiata.

Il destino ha voluto che Marilena cadesse a terra e fosse travolta da un’automobile in corsa, che, fortunatamente, si è fermata per prestare i primi soccorsi. Nonostante l’intervento immediato e l’arrivo di un’ambulanza e di un’automedica, la situazione per l’infermiera è risultata drammatica. Trasportata d’urgenza all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, Marilena Romano è deceduta poco dopo l’arrivo, a causa delle gravi ferite riportate nell’incidente.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania, per effettuare i rilievi del caso e raccogliere le testimonianze necessarie. Il corpo di Marilena è stato sequestrato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stata disposta l’autopsia per accertare meglio la dinamica dell’incidente e le cause che hanno portato alla sua morte.

Il mondo sanitario e i colleghi di Marilena hanno espresso profondo dolore per la sua morte prematura. L’associazione “Nessuno tocchi Ippocrate” ha voluto ricordare la giovane infermiera, unendosi al dolore della famiglia e dei colleghi. “Come associazione ed in rappresentanza di tutti i colleghi ci uniamo al dolore della famiglia”, si legge in un messaggio sui social dell’associazione, testimoniando la perdita di una figura tanto amata e rispettata.

La tragica morte di Marilena Romano lascia un vuoto difficile da colmare, non solo tra i suoi familiari, ma anche tra i colleghi che l’hanno conosciuta e apprezzata per il suo impegno e la sua dedizione nel lavoro sanitario. La comunità intera si stringe attorno ai suoi cari in questo momento di immenso dolore.