Chi erano le vittime dell’incidente in barca all’Isola Rossa, Pietro Satta e Maurizio Rossi

“Due pescatori, Pietro Satta e Maurizio Rossi, sono morti nell’incidente in mare al largo della Sardegna. La loro passione per la pesca è finita in tragedia.”

Un tragico incidente è avvenuto al largo dell’Isola Rossa, nel nord della Sardegna, dove due uomini sono morti dopo che la loro imbarcazione si è capovolta. Le vittime, Pietro Satta, 48 anni, e Maurizio Rossi, 72 anni, si trovavano a bordo di una piccola barca per una battuta di pesca nelle prime ore del mattino quando la tragedia si è consumata.

L’imbarcazione, una barca lunga 12 metri, ha urtato le rocce e si è ribaltata, lasciando i due uomini intrappolati al suo interno. I sommozzatori dei vigili del fuoco, intervenuti prontamente insieme alla motovedetta della Guardia Costiera di Porto Torres, hanno recuperato i corpi delle vittime, ma purtroppo non c’era più nulla da fare per loro.

Pietro Satta, noto anche come Lillo, era un ristoratore molto apprezzato a Sassari e Alghero, proprietario del ristorante L’Osteria de’ Mercati nel centro storico di Sassari. Fino a poco tempo fa, gestiva anche un ristorante ad Alghero, La Ginqueta. Era molto legato al suo amico Maurizio Rossi, un uomo di 72 anni originario della Liguria, che trascorreva le vacanze in Sardegna, dove possedeva una casa.

I due amici, legati dalla passione per la pesca, trascorrevano spesso il loro tempo libero in mare, ma quella mattina il loro incontro con la morte è stato tragico. L’incidente è stato notato da alcuni passanti che hanno immediatamente lanciato l’allarme. La chiamata al 112 è arrivata poco dopo le 12:30.

Le autorità hanno confermato che non c’erano altre persone coinvolte nell’incidente, ma le cause del capovolgimento sono ancora da chiarire. Si sta anche verificando se il capovolgimento della barca abbia causato fenomeni di inquinamento nell’area. La tragedia ha scosso la comunità locale, dove Pietro Satta e Maurizio Rossi erano ben conosciuti e apprezzati per il loro amore per il mare e la pesca.