Dramma senza fine, Nicolò perde la vita a 9 anni giocando a basket: stroncato dall’ennesimo malore improvviso

“Un malore improvviso durante una partita di basket ha stroncato la vita di Nicolò Cazzamani, un bambino di 9 anni, in un drammatico incidente sportivo.”

Chivasso, Piemonte – Nicolò Cazzamani, un bambino di 9 anni, ha tragicamente perso la vita dopo essere svenuto mentre giocava a basket. Il dramma si è consumato sul campo della scuola elementare di via Blatta a Chivasso, durante un allenamento della squadra degli Aquilotti dell’Asd Pallacanestro Chivasso.

Il malore è stato improvviso e devastante: mentre Nicolò giocava con i suoi amici, si è accasciato senza preavviso. Subito soccorso dai compagni e dagli allenatori, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Regina Margherita di Torino. Purtroppo, nonostante gli intensi sforzi dei medici, non è stato possibile salvarlo. Secondo le prime ipotesi, la causa del decesso sarebbe stata un’emorragia cerebrale.

Nicolò era entrato da quattro mesi a far parte della squadra Aquilotti, categoria 2015, ed era molto amato dai suoi compagni e dall’intero staff. La tragedia ha sconvolto non solo la sua famiglia, ma anche l’intera comunità sportiva. L’Asd Pallacanestro Chivasso ha deciso di annullare tutte le competizioni previste per il weekend in segno di lutto e rispetto per il piccolo Nicolò.

Il dolore per la sua prematura morte è amplificato dal fatto che Nicolò, come tanti bambini della sua età, stava vivendo un momento di gioia e spensieratezza, praticando lo sport che amava. La notizia della sua morte ha lasciato un vuoto incolmabile tra familiari, amici e compagni di squadra.