Ho incontrato la donna il cui volto era tatuato sul braccio di mio fidanzato – lui ha giurato di non conoscerla

Pensavo che il tatuaggio di mio fidanzato fosse solo una storia divertente di una notte di ubriachezza, ma quando ho incontrato la donna del tatuaggio al centro commerciale, il mio mondo è stato sconvolto. Si è scoperto che l’uomo dei miei sogni aveva un oscuro segreto, e ora non so più cosa fare. Mi puoi aiutare?

Mi chiamo Melinda, ho 32 anni e non so se dovrei dare il beneficio del dubbio al mio fidanzato o se dovrei scappare a gambe levate!

La prima volta che ho visto Mike, era appoggiato al bancone di un nightclub che frequentavo spesso.

Ma prima che potessi avvicinarmi, ho notato che la sua manica era arrotolata abbastanza da rivelare un tatuaggio con il volto di una donna sul suo avambraccio.

Esitai, non volevo flirtare con qualcuno che sembrava ossessionato da un’altra donna, ma lui continuava a farmi degli sguardi intensi, e non riuscivo a fare a meno di desiderare di essere vicina al suo sorriso facile e alla sua apparente sicurezza.

“Ciao,” disse, sorprendendomi avvicinandosi per primo. “Posso offrirti un drink?”

Annuii cercando di non fissare il tatuaggio. “Certo, prenderò quello che stai bevendo.”

Mentre chiacchieravamo, non potei fare a meno di chiedere del tatuaggio sul suo braccio. “È davvero un bel tatuaggio. Qual è la storia dietro a quello?”

Mike rise, un po’ imbarazzato, e le sue guance si colorarono di rosso. “Oh, quello? È una storia un po’ pazza. Mi sono svegliato con questo tatuaggio dopo una notte folle. Credo di aver pensato che fosse una buona idea all’epoca.”

“Non ricordi di averlo fatto?” chiesi, alzando le sopracciglia.

Scosse la testa. “No. Il tatuatore deve aver usato la foto di qualche modella presa da internet. Pazzesco, vero? Non ho mai bevuto così da allora.”

Risi, perché era una storia folle, e avrei dovuto essere più scettica, ma sembrava così sincero. Man mano che la serata procedeva, il suo fascino mi conquistava, e accettai un appuntamento con lui.

Mike aveva il modo di farmi sentire l’unica donna al mondo, quindi le settimane seguenti furono le più romantiche della mia vita.

Una sera stavamo camminando lungo una spiaggia illuminata dalla luna, e lui si girò verso di me.

“Sai,” disse dolcemente, “non mi sono mai sentito così con nessun altro. È come se tu avessi risvegliato qualcosa in me che non sapevo neanche esistesse.”

Smettei di respirare. Era esattamente come mi sentivo. “Lo so,” dissi. “È spaventoso quanto sia intensa questa cosa.”

Mike mi strinse a sé, le sue labbra sfiorando il mio orecchio. “Non avere paura. Non vado da nessuna parte. Penso… penso che mi stia innamorando di te.”

Mi sciolsi nelle sue braccia, e ogni dubbio su di lui, o sul suo tatuaggio, scomparve. Da quel momento, la nostra relazione andò a una velocità vertiginosa.

Mike era attento, divertente e sembrava sinceramente interessato a ogni aspetto della mia vita. Passavamo domeniche pigre sul divano, e parlavamo come non avevo mai fatto con nessun altro uomo.

“Voglio sapere tutto di te,” disse un giorno a letto, mentre tracciava dei disegni sul mio braccio. “Ogni speranza, ogni paura. Voglio essere la tua roccia, il tuo porto sicuro.”

Era come un moderno Mr. Darcy!

“Lo sei già,” risposi, avvicinandomi e sfiorandogli l’orecchio. “Non ho mai avuto così tanta fiducia in nessuno come in te.”

Prima che me ne accorgessi, stavamo vivendo insieme, e le discussioni sul matrimonio riempivano le nostre serate. Mike mi chiese di sposarlo una sera di autunno. Si inginocchiò nel nostro parco preferito.

“Sei tutto per me,” disse, aprendo una bellissima scatola con un anello. “Voglio passare il resto della mia vita a farti felice come mi fai felice tu. Mi sposerai?”

Le lacrime mi scesero sul viso mentre annuivo, incapace di dire una parola. Quando mi mise l’anello al dito, intravidi il suo tatuaggio e provai un attimo di disagio. Lo respinsi e mi concentrato completamente sulla gioia del momento.

Ma la vita non è una favola. Se Mike ed io fossimo stati felici per sempre, non sarei qui a scrivere questo.

Un giorno, due mesi dopo il nostro fidanzamento, decisi di fare un po’ di shopping al centro commerciale locale. Mentre ero in fila al food court, i miei occhi si fermarono su un volto familiare.

Il mio cuore si fermò quando mi resi conto che era la donna del tatuaggio di Mike.

Mi strizzai gli occhi, certa di stare vedendo male. Ma eccola lì, stessi tratti e capelli, che stava ordinando un caffè a pochi passi da me.

Pensai di ignorarla e proseguire per la mia strada, ma non riuscivo a scrollarmi di dosso la curiosità. Forse c’era una storia dietro al tatuaggio, qualcosa che Mike non sapeva neanche. Dovevo scoprirlo, così mi avvicinai a lei.

“Mi scusi,” dissi, schiarendomi la voce. “Potrebbe sembrare strano, ma per caso conosce questa persona?”

Le mostrai la foto di Mike sul mio telefono.

La sua reazione fu immediata e viscerale. Sussultò e indietreggiò come se l’avessi minacciata. La sua faccia divenne pallida mentre guardava lo schermo.

“Oh no… Ti ha mandato lui? Gli avevo detto che se mi avesse contattato di nuovo, questa volta avrei chiamato la polizia.”

Il mio mondo cambiò. “Cosa? No, non mi ha mandato lui. Sono la sua fidanzata.”

Gli occhi della donna si spalancarono dallo shock. “La sua fidanzata? Oh tesoro… credo che dobbiamo parlare.”

Non sapevo cosa pensare, così la seguii.

Ci trovammo in un angolo tranquillo del food court, e lei cominciò a raccontarmi una storia che distrusse tutto ciò che pensavo di sapere su Mike.

“Mi chiamo Amelia,” iniziò, tenendo stretta la tazza di caffè. “Conosco Mike dai tempi del liceo. All’inizio pensavo fosse solo un bravo ragazzo con una cotta. Ma poi divenne un’ossessione.”

Ascoltai, stupefatta, mentre continuava a parlare. Una parte di me si pentiva di essermi avvicinata, ma un’altra parte era felice di averlo fatto.

Amelia raccontò anni di stalking, attenzioni non richieste e comportamenti sempre più inquietanti da parte di Mike.

“Iniziò con piccole cose,” spiegò, e potevo vedere la paura e il dolore nei suoi occhi. “Dopo che iniziammo a uscire, lui si presentava ovunque fossi, dicendo che era una coincidenza. Era geloso e si arrabbiava facilmente. Anche dopo che l’ho lasciato e gli ho detto di fermarsi, continuava a lasciarmi regali e fiori ovunque. Poi iniziò a presentarsi a casa mia, al mio dormitorio, al mio lavoro… è andato avanti per anni…”

“È terribile,” sussurrai, con i brividi che mi percorrevano le braccia.

“Il tatuaggio è stato l’ultima goccia,” continuò Amelia. “Un giorno si presentò al mio lavoro, con la manica arrotolata, e mi mostrò quella mostruosità. È allora che lo minacciai con un ordine di restrizione.”

“Non… non ci posso credere,” sussurrai, coprendomi il volto. “Mi ha detto che era un errore dovuto all’alcol. Che era una modella.”

Amelia mi prese la mano e la strinse. “Mi dispiace tanto. Per favore, stai attenta. Mike… ha un modo di farti sentire speciale come se fossi l’unica persona al mondo. Ma è tutta una recita. Le cose possono cambiare da un giorno all’altro. Devo andare ora. Stai al sicuro. Buona fortuna.”

Annuii mentre si alzava, e la ringraziai per l’informazione. Quando le gambe smisero di tremare, lasciai il centro commerciale.

Quando entrai in casa, Mike mi accolse con un sorriso che ora sembrava sinistro. Ma lo stavo immaginando? “Ciao, tesoro! Com’è andato lo shopping?”

Respirai profondamente, indecisa se affrontarlo fosse la cosa giusta in quel momento, ma non potevo tenermi tutto dentro. “Mike, dobbiamo parlare. Oggi ho incontrato Amelia.”

Il suo viso sbiancò, e un lampo di panico gli attraversò gli occhi. “Amelia? Non so di chi…”

“Non mentire,” lo interruppi bruscamente. “Non mentire più. So tutto. Lo stalking e la vera ragione di quel tatuaggio.”

“Posso spiegare,” Mike disse, sembrando vergognato.

“Spiegare cosa?” chiesi, cercando di rimanere forte, ma la mia voce si ruppe. “Come mi hai mentito fin dal primo giorno? Come sei passato a me dopo che Amelia ti ha minacciato con un ordine di restrizione?”

“No, non è così,” Mike supplicò, cercando di avvicinarsi. Mi allontanai, fuori dalla sua portata. “Ero perso all’epoca, lo so. Ma incontrarti ha cambiato tutto. Mi sono innamorato di te, davvero.”

“Come posso credere a qualcosa che dici?” Scossi la testa. “Era tutto vero? O sono solo un’altra ossessione per te?”

“Era vero. È vero! Non sei solo un’altra ragazza, sei tutto per me. Per favore, dammi una possibilità di dimostrartelo. Farò qualsiasi cosa. Mi farò rimuovere il tatuaggio, andrò in terapia, farò tutto quello che serve.”

Lo fissai mentre il mio cuore si spezzava.

Una parte di me voleva uscire dalla porta e non guardarsi mai più indietro. Ma un’altra parte, quella che si era innamorata della sua gentilezza e calore, esitava.

“Se vogliamo avere una possibilità,” dissi lentamente, “devi dirmi tutto. La tua versione dei fatti. E hai ragione, quel tatuaggio deve andare.”

Mike si aprì sul suo passato, ammettendo di essere stato insicuro, di aver confuso la lussuria con l’amore, e come la minaccia di Amelia fosse stata un campanello d’allarme per lui.

Parlammo tutta la notte, e quando il sole sorse, Mike chiese il mio perdono, ma disse che mi avrebbe dato dello spazio per riflettere.

Ora sono qui, a chiedermi se dovrei dargli una possibilità. Cosa faresti tu? La sua calma sembrava un buon segno, ma le persone possono davvero cambiare?

Anche se si fa rimuovere il tatuaggio, cancellerà il passato?