Tragico incidente sull’Etna: escursionisti scivolano in una scarpata, morti un 17enne e un 60enne

Una giornata tragica quella del 26 gennaio 2025 sull’Etna, dove un 17enne e un 60enne hanno perso la vita a seguito di due terribili incidenti durante un’escursione sul vulcano siciliano. I due escursionisti sono stati vittime di cadute nel vuoto, precipitando per oltre un centinaio di metri nella Valle del Bove.

Il primo incidente si è verificato poco dopo mezzogiorno sul versante sud del vulcano, nella zona della “Schiena dell’Asino” nel territorio di Zafferana Etnea. Un gruppo di escursionisti, mentre percorreva un sentiero innevato e difficile, è scivolato e ha fatto un volo di oltre 100 metri, finendo in un crepaccio. Tra loro c’era anche un ragazzo di 17 anni, residente a Catania, che, dopo l’impatto, ha subito un arresto cardiaco. Nonostante i tentativi di rianimazione, il giovane è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale Cannizzaro di Catania, dove è morto poche ore dopo il ricovero.

Sempre in quella zona, alcuni altri escursionisti sono rimasti feriti ma non in pericolo di vita, mentre l’incidente ha attirato l’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco, del soccorso alpino della Guardia di Finanza e degli operatori del 118, che sono riusciti a raggiungere i feriti con elicotteri.

Poco dopo, un secondo gravissimo incidente ha avuto luogo sul versante nord dell’Etna, nella zona del Rifugio Citelli. Un uomo di 60 anni, guida turistica impegnata in un’escursione con un gruppo di scialpinisti, è scivolato su un pendio ghiacciato, battendo la testa e perdendo conoscenza. Nonostante i soccorsi tempestivi con l’elicottero della Guardia di Finanza, l’uomo ha riportato traumi multipli ed è stato trasportato d’urgenza al Cannizzaro di Catania, dove purtroppo è deceduto poco dopo.

Le drammatiche vicende sono state aggravate dalle condizioni meteo difficili sul vulcano, che si presenta in questi giorni coperto di ghiaccio e neve, aumentando il rischio per gli escursionisti. Sempre il 26 gennaio, un’altra giovane escursionista, una ragazzina di 16 anni, è stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Catania a seguito di una violenta caduta mentre scivolava sulla neve con lo slittino.

Questi incidenti mettono in evidenza i pericoli legati alle escursioni in montagna, soprattutto in inverno, e la necessità di adottare precauzioni adeguate in presenza di condizioni climatiche avverse.