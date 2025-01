Affari Tuoi, chi è Chiara dal Piemonte? Ecco cosa è successo nella puntata del 27 gennaio 2025

Scopri come è andata la partita di Chiara e Davide dal Piemonte, protagonisti dell’appuntamento di “Affari tuoi” del 27 gennaio 2025, tra emozioni e offerte.

L’appuntamento con “Affari tuoi” di lunedì 27 gennaio 2025 ha visto come protagonista Chiara dal Piemonte, che insieme al fratello Davide si è sfidata nel gioco dei pacchi. Con la conduzione di Stefano De Martino, la puntata ha mantenuto un grande seguito, confermandosi come uno dei programmi di punta di Rai 1. Nonostante la serata avesse un forte concorso da parte di Mediaset, la trasmissione ha registrato un ottimo risultato con 6.425.000 spettatori e uno share del 30,9%.

Chiara è originaria di Cavour, un piccolo paese in provincia di Torino, e svolge il ruolo di responsabile commerciale in un’agenzia per il lavoro. È fidanzata con Simone, ma nella puntata di oggi è accompagnata dal fratello Davide, che lavora come operaio metalmeccanico. La loro avventura è iniziata con il pacco numero 18.

La partita di Chiara e Davide La partita per Chiara e Davide inizia in modo favorevole. Nei primi tre pacchi, trovano premi come 5.000 euro, 20.000 euro e 50.000 euro, lasciando intatti i premi più alti. Successivamente arriva la telefonata del Dottore, che propone una offerta di 41.000 euro. Chiara, dopo aver riflettuto, decide di andare avanti con la partita, non accettando la proposta del Dottore.

La partita prosegue con il duo che apre altri pacchi, trovando 30.000 euro, 75 euro e 20 euro. La tensione sale quando il Dottore propone nuovamente un cambio. Questa volta, però, Chiara e Davide rifiutano e continuano a giocare, dimostrando la loro determinazione.

Il proseguimento della sfida Con l’andare della partita, i due concorrenti dal Piemonte continuano ad aprire pacchi, trovando 500 euro, 10.000 euro e 100 euro. Restano così intatti i pacchi con premi elevati: 75.000 euro, 100.000 euro, 200.000 euro e 300.000 euro. Quando il Dottore presenta una nuova offerta, Chiara e Davide chiedono 250.000 euro. L’offerta del Dottore è di 50.000 euro, ma la coppia rifiuta e decide di andare avanti.

Come finisce la partita Nella fase decisiva della partita, Chiara e Davide trovano 10 euro nei due tiri successivi, concludendo la loro avventura a “Affari tuoi”. Nonostante non abbiano vinto l’importo più alto, la loro esperienza è stata ricca di emozioni e decisioni difficili.

“Affari tuoi” continua a emozionare i telespettatori con la lotta tra fortuna e strategia, offrendo ogni settimana nuove sorprese e sfide per i concorrenti, come quella di oggi con Chiara e Davide dal Piemonte.