“Affari tuoi” del 27 gennaio 2025: Scopri quanto hanno vinto i concorrenti nella puntata di stasera

La puntata di “Affari tuoi” del 27 gennaio 2025 ha visto Chiara e il suo team in gara. Scopri le vincite e i momenti più emozionanti di questa serata!

Nella centoventisettesima puntata di questa stagione di “Affari tuoi”, andata in onda il 27 gennaio 2025, a condurre c’era ancora Stefano De Martino, che ha conquistato il pubblico con un altro episodio ricco di colpi di scena. La puntata ha totalizzato un ottimo 30,9% di share e 6 milioni 425 mila spettatori, confermandosi uno dei programmi più seguiti del prime time su Rai 1.

In gara, questa sera, c’era Chiara dal Piemonte, accompagnata dalla mamma Alberta e dal fratello Davide. Il suo pacco, il numero 18, è stato il protagonista di questa emozionante puntata.

Le vincite di stasera Nel corso della puntata del 27 gennaio, i pacchi contenuti nelle scatole provenienti dalle varie regioni hanno riservato sorprese ai concorrenti. Ecco cosa c’era dentro:

Nel pacco numero 2 della Liguria , c’erano 50mila euro .

della , c’erano . Il pacco numero 5 del Trentino Alto Adige conteneva solo 50 euro .

del conteneva solo . Nel pacco numero 11 della Toscana , c’erano 20mila euro .

della , c’erano . Il pacco numero 3 dell’ Umbria aveva 5mila euro .

dell’ aveva . Il pacco numero 6 della Puglia aveva solo 200 euro .

della aveva solo . Infine, il pacco numero 8 del Friuli Venezia Giulia conteneva una sorpresa golosa: 20 gianduiotti.

Cosa è successo nelle puntate precedenti Nella puntata di domenica 26 gennaio 2025, a giocare è stata Simona per le Marche, che insieme alla mamma Alberta ha dovuto fare una scelta difficile. Non avendo fiducia nel contenuto del suo pacco, ha accettato l’offerta del Dottore di 38mila euro, scoprendo poi che nel suo pacco c’erano ben 200mila euro. Un errore che ha sorpreso tutti, ma anche mostrato come la tensione del gioco possa influenzare le decisioni.

Sabato 25 gennaio, invece, è stato il turno di Roberto Gambacorta dalla Puglia, che ha giocato insieme alla mamma Franca. Preoccupato di trovare solo 20 euro nel suo pacco, ha deciso di accettare 35mila euro offerti dal Dottore, scoprendo poi che il suo pacco conteneva 50mila euro. Una decisione che gli ha fatto perdere una somma maggiore, ma che sicuramente lo ha aiutato a lasciarsi alle spalle la paura.

“Affari tuoi” continua a rivelarsi una delle trasmissioni più avvincenti della televisione italiana, con ogni puntata che regala emozioni e sorprese fino all’ultimo momento.