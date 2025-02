Tragedia a Philadelphia: aereo con bambina malata cade su abitazioni e auto, scatenando un incendio enorme e causando vittime

Un aereo privato con un paziente pediatrico a bordo è precipitato a Philadelphia, causando un incendio devastante. La Federal Aviation Administration sta indagando sull’incidente.

Pochi giorni dopo il disastro aereo a Washington, un nuovo incidente ha scosso gli Stati Uniti. Un jet privato di medie dimensioni, registrato in Messico, è precipitato a nordest di Philadelphia, schiantandosi in una zona commerciale e residenziale. Lo schianto ha provocato un incendio di vasta portata, che ha colpito anche le abitazioni della zona, con un bilancio che si prevede possa includere numerose vittime.

A bordo dell’aereo – secondo quanto riportato dai media statunitensi, si trattava di un’eliambulanza privata – c’erano una bambina, paziente pediatrica, il suo accompagnatore e quattro membri dell’equipaggio. L’incidente è avvenuto intorno alle 18:30, ora locale, ovvero le 00:30 in Italia, in un quartiere densamente popolato, caratterizzato da case, negozi e strade trafficate.

Il Learjet 55 era partito dall’aeroporto di Philadelphia e si stava dirigendo verso l’aeroporto nazionale di Springfield-Branson nel Missouri. Nonostante l’immediato intervento di decine di soccorritori, la Federal Aviation Administration (FAA) e il National Transportation Safety Board (NTSB) hanno avviato un’indagine per chiarire le cause della tragedia, mentre l’area dell’incidente è stata isolata.

Il coinvolgimento di una paziente pediatrica e gli aggiornamenti dalle autorità Secondo le prime informazioni, la paziente pediatrica a bordo aveva ricevuto trattamenti per una malattia grave negli Stati Uniti e stava rientrando in Messico con il resto del gruppo, tra cui sua madre, un pilota, un copilota, un medico e un paramedico. La Jet Rescue Air Ambulance, la compagnia che gestiva il volo, ha dichiarato di non poter ancora confermare la presenza di sopravvissuti.

Shai Gold, portavoce della compagnia, ha dichiarato che l’equipaggio dell’eliambulanza era esperto e che tutti coloro che partecipano a questi voli sono sottoposti a rigorosi corsi di addestramento. Non è chiaro, per ora, se ci siano stati anche feriti o vittime tra le persone a terra.

Il governatore della Pennsylvania, Josh Shapiro, ha promesso di fornire tutte le risorse necessarie per rispondere all’emergenza, aggiungendo che è in contatto con le autorità locali e fornirà aggiornamenti non appena disponibili.

L’incidente ha scatenato una serie di reazioni e preoccupazioni, non solo per le possibili vittime a bordo, ma anche per le persone a terra coinvolte nell’incendio e nell’esplosione seguita allo schianto. Le indagini sono in corso, ma l’intera comunità è scossa da questa nuova tragedia nei cieli americani.