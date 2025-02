Dopo la morte di nostra madre, mia sorella è diventata irragionevole. Avevamo appena perso nostro padre, ma Helga ha scelto di combattere per l’eredità, con toni terribili, e mia madre e io abbiamo deciso di mettere in atto un piano per darle una lezione.

“COME TI PERMETTI?” ha urlato Helga a nostra madre, signora Rossi, al telefono. Io, Giulia, sentivo ogni parola dalla cucina, anche se mamma stava usando il telefono nel soggiorno e non era in vivavoce. Mia sorella era furiosa per la decisione di mia madre sul testamento.

Mamma aveva deciso di lasciare a Helga il 30% dell’eredità, mentre a me sarebbe spettato tutto il resto. Non si trattava di una divisione uguale, ma mia madre sentiva che io meritavo il denaro più di Helga, dato che avevamo un rapporto più stretto. Helga e suo marito erano sempre stati avidi e egoisti, ci visitavano o ci chiamavano solo quando avevano bisogno di qualcosa.

All’inizio, mia madre aveva deciso che Helga non ricevesse nulla, a causa del modo in cui le parlava. Tuttavia, Helga aveva avuto dei gemelli a un’età avanzata, lei aveva 47 anni e suo marito 51, quindi mamma aveva deciso di darle qualcosa. Ma Helga non era contenta di questo.

“Helga, per favore, non urlare,” le disse mamma al telefono, mentre io mi avvicinavo. Poi decise di mettere la chiamata in vivavoce.

“Sapevo che avresti capito, Giulia. Nostra madre è così testarda.” “MAMMA! Non puoi dare tutto a Giulia! Lei non ha nemmeno figli! Non ti importa dei gemelli? Loro meritano la loro parte dei soldi!” urlò Helga, senza sapere che io stavo ascoltando.

“Mamma, non importa che Giulia non abbia figli. Lei ha sacrificato gran parte della sua vita per prendersi cura di tuo padre e di me, mentre tu no. Inoltre, sei sposata. Hai un supporto. D’altro canto, questi sono i miei soldi e io decido a chi darli,” rispose mia madre. Ma questa non era la risposta che Helga voleva sentire.

“NON MI INTERESSA COSA HA FATTO GIULIA! SAI CHE? NON VEDO L’ORA CHE MUORI, E FARÒ CAUSA PER LA MIA PARTE! ADDIO!” urlò Helga con rabbia, e riattaccò bruscamente.

Mamma si mise la mano sulla fronte e respirò profondamente. Io ero arrabbiata, ma non potevo mostrarlo. Non riuscivo a credere che mia sorella fosse arrivata a dire una cosa così terribile a nostra madre.

“Mamma, è solo arrabbiata. Non intendeva dire quello,” mentii per consolarla, ma mamma conosceva la verità. Helga lo pensava sul serio e avrebbe lottato fino alla fine per avere una parte maggiore nel testamento. Fortunatamente, il nostro avvocato a Washington D.C. ci aveva detto che, finché Helga riceveva qualcosa, non avrebbe potuto contestarlo.

Nei mesi successivi, Helga chiamò più volte per convincere mamma a cambiare il testamento. Queste conversazioni finivano sempre in liti furiose, che gravavano molto su mia madre, e io diventavo ancora più arrabbiata con mia sorella.

Alla fine, mamma morì, e Helga fece una scenata al funerale, fingendo di essere distrutta dal dolore per la sua morte. Per fortuna, la maggior parte dei parenti conosceva il suo vero carattere, anche se non sapevano quanto fosse stata terribile negli ultimi mesi della vita di mamma.

Dopo il funerale, Helga iniziò a chiamare me per parlare dei soldi. Entrambe avevamo ricevuto la nostra parte, ma sembrava che mia sorella ora fosse intenzionata a tormentarmi finché non le avessi dato ancora di più.

Alla fine, ho pensato a un piano. Durante una telefonata, ho rivelato la mia idea a Helga. “Ok, ascolta. Voglio trasferirmi a New York, quindi venderò la casa di mamma. Ti darò il 50% della vendita, anche se la casa è a mio nome. Ti sembra giusto?” le chiesi.

“Oh, fantastico, Giulia! Grazie! Sapevo che avresti capito. Nostra madre era così testarda. Sei la miglior zia per i gemelli. Giuro che tutto questo è per il loro futuro,” esultò Helga al telefono. Non sapevo se stesse davvero pianificando di usare i soldi per i suoi figli, ma non importava, perché stavo mentendo.

La vendita della casa andò rapidamente perché si trovava in una zona molto richiesta della capitale, e ci furono molti acquirenti. Helga bramava l’idea di ricevere metà della somma. Io pensavo che non se lo meritasse affatto.

“Ok, metterò la tua parte dei soldi su un conto bancario, e ti invierò i dettagli più tardi. Va bene?” le chiesi mentre prendevamo un caffè prima che partissi per New York.

“Certo! Certo! Però, mi mancherai tantissimo!” disse Helga con un sorriso che non mi ispirava affatto fiducia.

“Ok, bene, arrivederci,” risposi io, alzandomi e dandole l’abbraccio più imbarazzante di sempre. Ma Helga fece di tutto per sembrare davvero dispiaciuta.

Una settimana dopo che ero partita, le mandai finalmente i dettagli della cassetta di sicurezza.

“Perché tua sorella non poteva semplicemente trasferire i soldi sul nostro conto?” chiese il marito di Helga, trovando questa procedura strana.

“È un’idiota. Lo sai,” rispose Helga, sorridendo malignamente. “Vado subito in banca a controllare.”

Le urla e i pianti di Helga furono sentiti in tutta la banca quel giorno. Ma io l’avevo bloccata, e non ci vedemmo mai più.

Cosa possiamo imparare da questa storia?

L’avarizia non porta a nulla. Helga trattava tutti male e voleva solo i soldi. Alla fine non ha ricevuto nulla. Segui i desideri dei tuoi parenti. Nonostante Helga mi tormentasse, non volevo andare contro le volontà di nostra madre. Condividi questa storia con i tuoi amici. Potrebbe renderli felici e ispirarli.

