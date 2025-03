Influencer Javiera Ortiz perde la vita travolta da un peschereccio mentre fa surf: mancano 15 giorni al matrimonio

La comunità di Javiera Ortiz, influencer, stilista e fotografa, è in lutto dopo la sua tragica morte avvenuta il mese scorso. La 34enne è stata travolta da un peschereccio mentre praticava surf nelle acque antistanti la spiaggia di Rinconada, a Tauca, in Cile. Questo drammatico evento si è verificato a sole due settimane dalle sue nozze, rendendo la situazione ancora più straziante per i suoi cari e i suoi fan.

L’incidente è avvenuto il 21 febbraio scorso, quando un piccolo peschereccio, guidato da un uomo di 60 anni, non ha notato Javiera distesa sulla tavola da surf a pochi metri dalla riva. La barca ha colpito la donna con violenza, e la sequenza è stata immortalata in un video che mostra il peschereccio avvicinarsi a grande velocità verso la spiaggia, ignorando la presenza di bagnanti. Dopo l’impatto, la barca si è arenata sulla spiaggia.

Alcuni bagnanti, accorgendosi dell’accaduto, hanno avvisato i due uomini a bordo del peschereccio. Javiera, che contava migliaia di seguaci sui social media, è stata trasportata d’urgenza in ospedale con un mezzo disponibile nella zona. Purtroppo, nonostante gli sforzi dei medici, è deceduta poco dopo a causa delle gravi ferite riportate.

La polizia locale ha confermato che il peschereccio era condotto da un uomo di 60 anni, il quale non ha visto la surfista avvicinarsi alla riva. L’individuo è stato arrestato e successivamente rilasciato su cauzione in attesa del processo. Il capo della polizia ha dichiarato: “Il peschereccio era condotto da una persona di 60 anni che non ha visto la surfista avvicinarsi alla riva. La donna ha riportato gravi ferite che ne hanno causato la morte. L’arresto è avvenuto lo stesso giorno in cui è morta la vittima.”

La notizia della scomparsa di Javiera Ortiz ha colpito profondamente la sua comunità di fan e amici, che seguivano con interesse la sua vita e le sue creazioni artistiche. La 34enne era conosciuta per il suo stile di vita legato alla natura e per le sue abilità nella maglieria, un talento che aveva condiviso ampiamente sui social media. Molti dei suoi seguaci hanno espresso il loro cordoglio attraverso post e messaggi, sottolineando l’impatto che ha avuto sulle loro vite.

Javiera si era trasferita nella zona di Cobquecura, una località molto apprezzata dai surfisti, per poter vivere più vicino al suo compagno. La sua passione per il surf e la vita all’aria aperta erano evidenti nei suoi post, in cui spesso condivideva momenti di gioia e avventure sulla spiaggia. La sua morte improvvisa ha lasciato un vuoto incolmabile tra coloro che la conoscevano e la ammiravano.

Le autorità locali stanno ora indagando sull’incidente per determinare le responsabilità e garantire che simili tragedie non si ripetano in futuro. La comunità di Rinconada e le autorità marittime stanno lavorando insieme per migliorare la sicurezza nelle acque locali, in modo da prevenire incidenti simili. Questo tragico evento ha sollevato interrogativi sulla sicurezza delle attività ricreative in mare e sull’importanza di prestare attenzione alle segnalazioni di pericolo.