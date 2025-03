Tragico schianto in provincia di Bergamo: due giovani vite spezzate in un frontale tra auto e camion

Nelle prime ore di sabato 22 marzo, un tragico incidente ha avuto luogo sulla statale 498 all’altezza di Cavernago, in Bergamo, causando la morte di due ragazzi di 19 anni. I giovani si trovavano a bordo di un’auto insieme ad altri due coetanei quando, intorno alle 5 del mattino, si sono scontrati frontalmente con un camion. Gli altri due occupanti dell’auto sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove sono attualmente ricoverati in condizioni critiche.

Secondo le prime informazioni raccolte, i quattro ragazzi stavano tornando a casa dopo una serata trascorsa in discoteca. L’incidente è avvenuto lungo la nuova bretella della strada 498, e le cause sembrerebbero essere legate a un’invasione di corsia. L’uomo alla guida del camion coinvolto nello scontro sembra essere rimasto illeso.

Immediatamente dopo l’incidente, sono intervenuti i soccorsi: due ambulanze, due automediche e un elisoccorso sono stati inviati sul posto per prestare assistenza. Gli operatori del 118 hanno lavorato rapidamente per stabilizzare i feriti e trasportarli all’ospedale, dove i medici stanno facendo il possibile per salvare le loro vite.

Le autorità competenti, in particolare gli agenti della Polstrada di Bergamo, sono già al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente e per determinare le responsabilità. Saranno necessari rilievi e indagini approfondite per chiarire le circostanze che hanno portato a questo tragico evento. La comunità locale è sotto shock per la notizia della morte dei due giovani, e si stanno mobilitando per offrire supporto alle famiglie delle vittime.

L’incidente di Cavernago evidenzia ancora una volta le problematiche legate alla sicurezza stradale, specialmente tra i giovani conducenti. La combinazione di stanchezza dopo una notte di festa e la guida di un veicolo può comportare rischi elevati, e questo episodio serve da allerta per tutti gli utenti della strada.

Il bilancio attuale dell’incidente è drammatico: due vite spezzate e altre due in pericolo. La comunità di Bergamo si unisce nel cordoglio per la perdita dei due ragazzi, mentre si attende di conoscere le condizioni di salute degli altri due giovani coinvolti. La notizia ha suscitato un’ondata di emozioni e solidarietà tra gli amici e i conoscenti delle vittime.