Tragedia a Santo Stefano: anziana travolta e uccisa, la nuora muore per un malore dopo averla vista

Nel tardo pomeriggio del 26 dicembre, un grave incidente ha colpito la famiglia di Liliana Podestà, 87 anni, e della nuora Laura Mecheri, a Pistoia, in via Fiorentina, località Sperone. Liliana è stata travolta da un’auto mentre attraversava la strada, mentre Laura, presente al momento dell’incidente, è stata colpita da un malore, probabilmente causato dallo choc emotivo di vedere la suocera a terra.

L’incidente è avvenuto intorno alle 18:00. Secondo le prime ricostruzioni, un automobilista che viaggiava in direzione di Bottegone ha investito Liliana mentre tentava di attraversare la strada. L’automobilista si è immediatamente fermato per prestare soccorso, ma le circostanze esatte dell’incidente sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.

Laura Mecheri, che si trovava con Liliana e probabilmente la stava accompagnando, è crollata a terra subito dopo l’impatto. I soccorsi sono stati allertati e sul posto sono intervenute tre ambulanze e un’automedica. Tuttavia, nonostante i tentativi di rianimazione per entrambe le donne, ogni sforzo è risultato vano. Liliana è stata dichiarata morta sul posto, mentre Laura è deceduta poco dopo, probabilmente a causa di un arresto cardiaco indotto dallo shock.

La situazione ha lasciato la comunità di Pistoia in uno stato di profondo sconcerto e tristezza. La polizia municipale ha transennato l’area per effettuare i rilievi necessari e chiarire le dinamiche del sinistro. I familiari e i parenti delle vittime sono stati avvisati e si sono precipitati sul luogo dell’incidente, trovandosi a dover affrontare una perdita inimmaginabile nel giorno di festa.

La tragica coincidenza di perdere due membri della stessa famiglia in un evento così drammatico ha suscitato una forte reazione emotiva tra gli abitanti di Pistoia. La notizia si è diffusa rapidamente, alimentando il dispiacere collettivo per una tragedia che ha colpito non solo la famiglia delle vittime, ma anche l’intera comunità.

In un momento che dovrebbe essere di celebrazione e gioia, la famiglia di Liliana e Laura si è trovata ad affrontare un lutto inaspettato e devastante. La comunità ha espresso la propria solidarietà, con molti che si sono uniti nel cordoglio e nel sostegno ai familiari in questo difficile momento.

Le indagini sull’incidente sono attualmente in corso, con gli agenti della polizia che stanno raccogliendo testimonianze e prove per comprendere meglio le dinamiche che hanno portato a questa tragedia. È fondamentale stabilire se ci siano state negligenze da parte del conducente o se l’incidente sia stato puramente accidentale. La sicurezza stradale è un tema di crescente importanza, e episodi come questo evidenziano la necessità di una maggiore attenzione e responsabilità da parte di tutti gli utenti della strada.

La morte di Liliana Podestà e Laura Mecheri rappresenta un duro colpo per la comunità di Pistoia, che si unisce nel ricordo di due donne che hanno condiviso un legame profondo. La loro storia è un richiamo alla fragilità della vita e all’importanza di apprezzare ogni momento trascorso con i propri cari.