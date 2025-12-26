Chi era Jessica Caratti, la donna morta a Natale dopo l’incidente con il suo cavallo

Martedì 23 dicembre, in un maneggio tra le colline di Toscolano Maderno, a Brescia, una donna ha perso la vita. Si chiamava Jessica Caratti, aveva quarantacinque anni. Stava facendo un giro a cavallo lungo un sentiero quando è caduta. L’animale le è finito addosso. Portata d’urgenza al Civile di Brescia in gravissime condizioni. Non ce l’ha fatta. È deceduta il giorno di Natale, dopo due giorni di ricovero

I carabinieri della compagnia di Salò hanno raccontato che, mentre era fuori in giro con qualcuno, il cavallo ha avuto un soprassalto. All’improvviso è scattato in piedi con le zampe di dietro. Poi è caduto all’indietro, proprio sopra la donna seduta in sella. Quando sono arrivati i soccorsi, non respirava più.

La 45enne, responsabile dell’Infopoint di Salò, viveva a Gardone Riviera con il figlio di 13 anni, portiere nella squadra locale di calcio. “Il Sindaco e l’Amministrazione comunale di Salò porgono le loro condoglianze e si stringono attorno al dolore della famiglia per la scomparsa di Jessica Caratti, anima e storica collaboratrice dell’Infopoint di Salò, sempre disponibile e attiva nell’organizzazione di eventi e iniziative turistiche e culturali della nostra città”, è stato il messaggio di cordoglio della comunità.

Giù la testa, il cavallo impazzisce. Jessica Caratti non ce l’ha fatta. Dopo due giorni in ospedale, le ferite sono state troppe. Il corpo ha ceduto. La donna era caduta sotto l’animale senza controllo. Nessuno aveva previsto quel gesto brusco della bestia. Da fuori sembrava calmo. Invece ha reagito così

Da piccola, Jessica Caratti sognava a occhi aperti cavalli al galoppo. La passione non l’ha mai lasciata col tempo. Quando poteva staccare dal lavoro o dai doveri domestici, partiva verso le colline. Lassù, vicino al monte Castello, c’era la stalla dove viveva il suo animale. Quel posto lo conosceva bene, ogni angolo, ogni odore. Poi è arrivato il 23 dicembre: un giorno come tanti finito in modo strano. Senza segnali precisi, senza motivo visibile, il cavallo ha sbilanciato la donna. È caduta mentre nessuno se lo aspettava.