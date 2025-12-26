Italia

Soffocato dal panettone a 47 anni, Giovanni muore la vigilia di Natale. Il fratello: "Eri una persona

by Luca Z.
La vigilia di Natale si è trasformata in una tragedia per la famiglia di Giovanni, un uomo di 47 anni, deceduto a Settimo Torinese a causa di un incidente domestico. Giovanni ha perso la vita intorno alle 14:30, mentre si trovava a casa dei genitori durante il pranzo natalizio. Un pezzo di panettone, che ha ostruito le vie respiratorie, ha causato il soffocamento, lasciando i familiari sotto choc.

Dopo aver mangiato un boccone di panettone e un mandarino, Giovanni ha iniziato a manifestare i primi segni di soffocamento. I familiari, accortisi della gravità della situazione, hanno immediatamente tentato di soccorrerlo. Quando si sono resi conto che la situazione stava precipitando, hanno chiamato il numero di emergenza 118 per richiedere assistenza.

I soccorritori dell’Azienda Zero sono giunti sul posto in pochi minuti, ma ogni tentativo di rianimazione è stato vano. Il medico intervenuto ha potuto solo constatare il decesso di Giovanni, dichiarando che si trattava di un incidente di natura accidentale e escludendo la responsabilità di terzi. Anche i carabinieri della stazione di Settimo Torinese, intervenuti per effettuare gli accertamenti del caso, hanno confermato la natura accidentale dell’episodio.

A seguito di questo tragico evento, il fratello di Giovanni, Domenico Lopez, ha voluto ricordarlo attraverso un commovente messaggio sui social media. “Giovanni sarai sempre nei nostri cuori. Eri puro, generoso e buono, anche fin troppo, hai sempre pensato agli altri, mai a te stesso,” ha scritto Domenico, esprimendo il suo affetto e il dolore per la perdita. “Spero che il Signore sarà buono con te e spero che sei andato in vita migliore, ti voglio bene fratello mio,” ha aggiunto, sottolineando il legame speciale che li univa.

I funerali di Giovanni si terranno sabato 27 dicembre, alle 15:30, nella parrocchia di Santa Maria, a Settimo Torinese. La comunità locale è in lutto per la perdita di un uomo descritto come generoso e sempre pronto ad aiutare gli altri. La sua morte improvvisa ha suscitato una profonda tristezza tra familiari e amici, che ricordano Giovanni come una persona di grande valore umano.

Questo incidente mette in evidenza i rischi legati al consumo di cibi durante le festività, un momento in cui le tavole si riempiono di prelibatezze e dove la distrazione può portare a situazioni pericolose. La sofferenza della famiglia di Giovanni è un triste promemoria dell’importanza di prestare attenzione durante i pasti, specialmente quando si consumano alimenti che possono risultare difficili da masticare o deglutire.

