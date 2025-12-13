Cosa Vedere Stasera in TV: Guida ai programmi della Serata del 13 Dicembre 2025

Il palinsesto di sabato 13 dicembre 2025 offre un ricco menù di intrattenimento, pronto a soddisfare ogni gusto. Tra grandi eventi live, film cult, serie adrenaliniche e approfondimenti, la scelta è davvero ampia. Ecco una panoramica per orientarsi tra i principali canali e non perdersi le proposte più interessanti.

Il Grande Spettacolo del Ballo e il Potere della Musica

Su Rai 1, la serata si accende con l’attesissima semifinale di Ballando con le Stelle. Condotto dall’instancabile Milly Carlucci, lo show promette coreografie mozzafiato, ospiti a sorpresa e la tensione agonistica delle coppie che lottano per un posto nella finalissima. È l’appuntamento perfetto per chi ama l’eleganza del ballo, l’emozione della competizione e i veri e propri eventi in diretta che uniscono tutta la famiglia.

Chi preferisce le note alla danza, non può sbagliare sintonizzandosi su Canale 5. Il canale mediaset ospita infatti il concerto-evento Il Volo – Tutti per Uno, dove il celebre trio lirico-pop – formato da Piero, Ignazio e Gianluca – porterà sul palco i suoi successi internazionali in uno spettacolo arricchito da atmosfere natalizie. Un vero e proprio show musicale che celebra la potenza della voce italiana nel mondo.

Cinema per Tutti i Gusti: dall’Azione all’Emozione

Gli amanti del grande schermo troveranno pane per i loro denti su diverse reti.

Su Italia 1 torna un classico della commedia: Mrs. Doubtfire – Mammo per sempre , con una performance indimenticabile di Robin Williams . Un film che mescola risate e tenerezza, perfetto per una serata spensierata.

Rete 4 punta invece sul brivido con il thriller Unknown – Senza identità , un avvincente giallo d’azione con Liam Neeson alle prese con un furto d’identità.

Per chi cerca puro adrenalinico, Canale 20 propone l’action movie Today You Die , con Steven Seagal in uno dei suoi ruoli iconici.

Chi desidera un’emozione più profonda può scegliere Iris , che trasmette The Impossible , il dramma premiato con l’intensità delle performance di Naomi Watts ed Ewan McGregor , ispirato alla vera storia di una famiglia sopravvissuta allo tsunami del 2004.

Infine, la risata tutta italiana è garantita su Cine 34 con Le Comiche, il cult comico che vede protagonisti Renato Pozzetto e Paolo Villaggio in una serie di sketch esilaranti.

Serie TV e Approfondimento: Tra Indagini e Riflessione

Anche le serie TV hanno il loro spazio di rilievo. Rai 2 propone un nuovo episodio di S.W.A.T., la serie crime che segue le missioni ad alto rischio di una squadra speciale di Los Angeles, garantendo ritmo incalzante e colpi di scena.

Per chi vuole staccare dall’intrattenimento puro e concedersi un momento di riflessione, Rai 3 offre un doppio appuntamento di qualità: si inizia con il programma di inchiesta Indovina chi viene a cena, per poi proseguire con il film cult di Quentin Tarantino, Bastardi senza gloria, capolavoro che riscrive la storia con stile unico. Su La7, spazio al dibattito con il talk show In altre parole, dedicato all’approfondimento dei temi caldi dell’attualità.

L’Offerta Sky: Una Libreria Sterminata di Contenuti

L’offerta Sky completa il panorama con una scelta praticamente sconfinata, dimostrando la forza dell’intrattenimento on demand e in streaming.

Gli appassionati di cucina non potranno perdersi il debutto della quindicesima stagione di MasterChef Italia su Sky Uno , con i nuovi aspiranti chef pronti a sfidare il giudizio di Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli.

Sky Cinema propone un viaggio tra generi: dalla tenera prima visione del classico Disney Bambi (su Sky Cinema 1), alla commedia romantica Magic in the Moonlight di Woody Allen (su Sky Cinema Romance), fino all’action puro della maratona di Bad Boys con Will Smith (su Sky Cinema Action).

Le famiglie possono optare per l’avventura di Viaggio nell’isola misteriosa (su Sky Cinema Family), mentre lo spirito natalizio arriva con le comedy italiane Un Natale per due e Il primo Natale (su Sky Cinema Collection).

Insomma, che si cerchi l’emozione di una finale in diretta, il brivido di un thriller, la risata di una commedia o la profondità di un dramma, la serata del 13 dicembre 2025 ha in serbo per tutti un’ottima proposta. Buona visione!