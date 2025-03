Donna tatuata che tiene il naso dentro un barattolo ci mostra come appariva prima

Ora quasi completamente coperta di inchiostro. Una donna pesantemente tatuata che si fa chiamare “Toxii” ha preso d’assalto i social media dopo aver rivelato quanto drasticamente sia cambiata la sua apparenza in pochi anni.

Ora quasi completamente coperta di inchiostro, la trasformazione di Toxii è niente meno che drammatica. La parte superiore del suo corpo è quasi completamente ricoperta di tatuaggi, e le sue ampie modifiche corporee includono un naso rimosso, lingua biforcuta, bulbi oculari e lingua tatuati e impianti simili a corna sulla fronte.

Tuttavia, in un recente post su Instagram, ha scioccato i suoi follower condividendo una foto del 2019, prima di intraprendere la sua trasformazione estrema. Nell’immagine del passato, appariva irriconoscibile, con lineamenti morbidi, capelli biondi e trucco minimal.

I Social Media Reagiscono Al Suo Drastico Cambiamento

Il post di Toxii è rapidamente diventato virale, con molti follower sbalorditi da quanto abbia alterato la sua apparenza in così poco tempo.

Un utente ha commentato: “Eri così bella prima. Cosa ti ha spinto a fare questo a te stessa?”

Un altro ha chiesto: “Perché ti odi?”

Una persona ha espresso preoccupazione per il ritmo rapido delle sue modifiche, scrivendo: “Non capisco come tu possa fare questi cambiamenti così in fretta. Penso che decisioni come questa dovrebbero essere prese nel tempo per dare alla mente, al corpo e all’anima la possibilità di adattarsi.”

Altri hanno portato le loro critiche ancora più in là, suggerendo che le sue modifiche andassero oltre l’espressione personale.

“L’unica spiegazione per questo è possesso,” ha scritto una persona. “Non c’è altra ragione per cui qualcuno passerebbe attraverso così tante modifiche corporee e parteciperebbe a questi rituali senza che qualcosa di soprannaturale li influenzi.”

Un altro ha affermato senza mezzi termini: “Molto brutto. Come Satana. Questa donna sta andando dritta all’inferno.”

Alcuni utenti l’hanno persino paragonata a un extraterrestre, con uno che ha osservato: “Sembri un alieno.”

Toxii Parla Delle Sue Modifiche

Nonostante le critiche, Toxii rimane aperta riguardo al suo percorso. In un altro post su Instagram, è apparsa in un’intervista con il noto artista di strada Devon Rodriguez, dove ha discusso il doloroso processo dietro alcune delle sue procedure più estreme.Toxii coperta di tatuaggi e con un naso modificato, Credito Foto: toxii.bodymod/Instagram

Rodriguez le ha chiesto: “Quale delle tue modifiche ti ha fatto più male durante la guarigione?”

Senza esitazione, ha risposto: “La rimozione del mio naso è stata molto peggiore.” Ha poi rivelato che ci sono volute circa otto settimane per guarire completamente dall’intervento.

Rodriguez ha seguito con una domanda sorprendente: “Hai tenuto il naso?”

Toxii ha risposto con nonchalance: “Ho tutte le mie parti del corpo… in piccoli barattoli, sì.”

Una Trasformazione Controversiale

La sua risposta ha alimentato ulteriormente la discussione online, con molti turbati dall’idea di tenere parti del corpo rimosse come souvenir.

Le estreme modifiche corporee di Toxii continuano a suscitare dibattito, con alcuni che difendono il suo diritto all’auto-espressione mentre altri rimangono scioccati, inorriditi e persino convinti che ci sia qualcosa di sinistro in gioco.

Indipendentemente dalle critiche, una cosa è certa: la sua trasformazione ha catturato i social media, e le reazioni non mostrano segni di rallentamento.