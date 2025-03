Ho 5 figli e vivo in una casa popolare con 2 camere da letto: io e il mio compagno dobbiamo dormire in soggiorno, ma ce la caviamo

UNA DONNA ha rivelato che la sua famiglia di sette persone vive in una casa popolare con due camere da letto, il che significa che lei e il suo compagno devono dormire in soggiorno. Lauren e il suo fidanzato Chris hanno entrambi due figli da precedenti relazioni e un figlio condiviso.

Non tutti i bambini vivono con loro tutto il tempo, ma hanno tutti il ​​loro letto, il loro guardaroba e i loro effetti personali, stipati nella casa con due camere da letto.

Per garantire maggiore privacy ai bambini, Lauren ha diviso una delle camere da letto in due, creando una terza stanza.

In una stanza i due figli della coppia dormono su letti a castello, mentre in un’altra stanza dormono anche le due figlie più grandi, anch’esse su letti a castello. Nella terza stanza, la loro figlia di tre anni ha lo spazio tutto per sé.

Lauren ha rivelato di essere stata criticata online per aver voluto avere un altro figlio nonostante la sua casa sia così piccola, ma ha detto che lei e Chris stanno risparmiando per una casa più grande.

“Lavoriamo entrambi e stiamo investendo tutto quello che abbiamo nei risparmi, sperando di traslocare entro il prossimo anno o giù di lì!”, ha detto in un video su TikTok , rivelando che spera di usare il fondo per i creatori di TikTok per contribuire a pagare il trasloco.

Per dare più spazio ai loro figli, Lauren e Chris hanno sacrificato la loro camera da letto e dormono su un divano letto al piano di sotto.

“I bambini meritano di avere spazio”, ha affermato.