Affari Tuoi, Dino non cede alle tentazioni del dottore e trionfa con 100mila euro

Nella puntata di Affari Tuoi andata in onda lunedì 24 marzo 2025, il protagonista è stato Dino, un pacchista proveniente dalla Regione Umbria. Dino è titolare di una pasticceria, caffetteria e tabaccheria, e ha festeggiato di recente il suo quarantesimo compleanno. Prima di iniziare la partita, ha presentato al pubblico la sorella Chiara, sua socia nel lavoro, spiegando: “Faccio questo mestiere da 25 anni insieme alla mia socia, mia sorella Chiara”. Dino e Chiara hanno anche condiviso dettagli sulla loro famiglia, composta da otto fratelli e dieci nipoti, con la madre Dea che funge da capo famiglia. In studio, hanno portato con sé anche un rospo, considerato il loro amuleto.

La partita di Dino è iniziata in modo promettente. È riuscito a eliminare dal tabellone tutte le cifre blu, mantenendo due rossi, 50mila e 30mila euro. La prima offerta del dottore è stata di 39mila euro. Dino, però, ha deciso di continuare, affermando: “Grazie dottore. Sono soldi, però ho ancora tutto il montepremi. Quindi tritiamo”. Così, ha tritato l’assegno e ha aperto un pacco contenente 0 euro. A questo punto, Stefano De Martino ha animato lo studio ballando con i pacchisti, comprese le sorelle di Dino, sulle note di “Anema e core”.

Successivamente, il pacchista ha scoperto un pacco contenente 200mila euro, seguito da un altro pacco con le lenticchie. Il dottore ha quindi proposto un cambio, ma Dino ha rifiutato. Ha aperto un pacco che conteneva 75mila euro, seguito da uno da 10mila euro e uno da 20mila euro. Quando il dottore ha offerto 30mila euro, Dino ha ribadito: “Abbiamo detto divertiamoci un po’, rifiutiamo e andiamo avanti”, tritando nuovamente l’assegno.

Il tiro successivo ha eliminato 15mila euro dal tabellone, lasciando solo due rossi: 100mila e 300mila euro. Il dottore ha riproposto il cambio, ma Dino, d’accordo con la sorella, ha deciso di continuare con il pacco numero 14. Dopo aver aperto un pacco contenente 100 euro, il dottore ha offerto 35mila euro. Dino, cercando il consiglio delle sorelle, ha seguito il loro suggerimento di rifiutare. Il tiro successivo ha eliminato 500 euro e, seguendo la regola dell’alternanza, il dottore ha proposto nuovamente il cambio. Dino, però, ha dichiarato: “Non me la sento, no, rifiuto”.

Il finale della partita ha visto Dino aprire un pacco contenente 200 euro, mentre il dottore ha offerto 50mila euro. “Grazie dottore, rifiuto e vado avanti”, ha affermato prima di tritare l’assegno e aprire il pacco con 20 euro. Rimasto con solo 10 euro e due cifre rosse, 300mila e 100mila euro, il dottore ha avanzato un’offerta di 75mila euro. Dino ha riflettuto: “Ora sentirò la voce di mamma che dice accettali, le voci dei clienti che dicono ‘perché non hai accettato?’. In ballo ci sono 100 e 300mila euro, l’ho sempre detto che fino a che ci sarebbero stati i 300, sarei andato avanti. Quindi vado avanti”. Così, ha tritato l’assegno.

Poco dopo, ha aperto il pacco contenente 300mila euro. Con l’ultimo assegno da 39mila euro in mano, Dino ha scelto di rischiare: “Moralmente ho già vinto. Ho conosciuto loro, anche se dovessi andare a casa con 10 euro, sono felice. Grazie per avermi dato questa opportunità, secondo me ho i 100mila euro. Rifiuto”. Circondato dalle sorelle, ha svelato il contenuto del suo pacco, rivelando che tutti insieme sono tornati a casa con 100mila euro.