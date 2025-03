Fa guidare un bambino di 10 anni, ma l’incidente è drammatico: uomo travolto e schiacciato

Un grave incidente si è verificato a Ossi, un comune situato a pochi chilometri da Sassari, dove un uomo di 42 anni è attualmente in coma farmacologico dopo essere rimasto schiacciato tra la portiera della sua auto e un muro. L’episodio è avvenuto mentre l’uomo, in un momento di leggerezza, aveva lasciato un bambino di 10 anni alla guida del veicolo. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo stava riportando a casa il figlio di un amico al termine di una festa di compleanno.

Mentre l’uomo stava entrando nell’auto, il bambino ha accidentalmente fatto sfuggire la frizione, causando un’improvvisa accelerazione del veicolo. Questa manovra ha avuto conseguenze drammatiche: l’auto ha schiacciato l’uomo contro un muro, provocandogli gravi ferite. A seguito dell’impatto, l’uomo ha perso conoscenza e il suo cuore ha smesso di battere per alcuni minuti, a causa della compressione toracica subita.

Subito dopo l’incidente, i medici del 118 sono intervenuti tempestivamente sul luogo per tentare di rianimarlo. Nonostante i loro sforzi, l’uomo è stato trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata di Sassari, dove attualmente si trova ricoverato nel reparto di Rianimazione. I medici hanno deciso di indurlo in coma farmacologico per stabilizzarne le condizioni.

Le forze dell’ordine, in particolare i carabinieri della stazione di Ossi, sono giunte sul posto per avviare un’indagine sull’accaduto. In collaborazione con la Procura di Sassari, stanno cercando di chiarire le dinamiche dell’incidente e le responsabilità coinvolte. Al momento, non sono state diffuse ulteriori informazioni riguardo alla posizione legale del bambino o dei genitori.

L’incidente ha sollevato interrogativi su pratiche di sicurezza e responsabilità nella guida di un veicolo, in particolare quando coinvolge minori. La decisione di lasciare un bambino al volante, anche per gioco, ha portato a conseguenze tragiche, evidenziando la necessità di una maggiore attenzione e responsabilità da parte degli adulti.

La comunità locale è rimasta scossa dall’accaduto, e molti si sono uniti in preghiera per la pronta guarigione dell’uomo coinvolto. La famiglia e gli amici stanno vivendo momenti di grande angoscia, sperando in un miglioramento delle sue condizioni. L’incidente ha anche riacceso il dibattito sulla sicurezza stradale e sull’importanza di educare i giovani riguardo ai pericoli legati alla guida.

Le indagini proseguiranno per determinare se ci siano state violazioni delle normative sulla sicurezza stradale e quali misure possano essere adottate per prevenire simili incidenti in futuro. Le autorità locali stanno valutando l’opportunità di organizzare campagne di sensibilizzazione per educare i genitori e i bambini sui rischi legati alla guida.