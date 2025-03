Scivola nel dirupo mentre parla con un amico in videochiamata: addio a Beatrice Sgroia

Una tragedia ha colpito Monte San Giovanni Campano, in provincia di Frosinone, dove Beatrice Sgroia, una giovane di 28 anni, ha perso la vita a seguito di un incidente mentre raccoglieva asparagi selvatici. Sposata e madre di due bambini piccoli, Sgroia era molto conosciuta a Veroli, dove aveva prestato servizio civile. Il suo decesso è avvenuto dopo una caduta da un’altezza di dieci metri in una cava.

L’incidente è avvenuto mentre Beatrice si trovava in una passeggiata nel tentativo di raccogliere asparagi. Mentre camminava, ha messo un piede su un sasso che ha ceduto, facendola precipitare nella cava. Questo volo, purtroppo, si è rivelato fatale. Un amico di Beatrice, che si trovava in videochiamata con lei al momento dell’incidente, ha assistito alla scena e ha immediatamente allertato i soccorsi, contattando il numero di emergenza 112.

I soccorsi sono stati attivati rapidamente, ma nonostante l’intervento tempestivo, non sono riusciti a salvare la vita della giovane. Sul luogo dell’incidente sono giunti i carabinieri della stazione locale, insieme ai vigili del fuoco di Frosinone e al personale del 118, che ha inviato anche un’eliambulanza. Tuttavia, il recupero del corpo di Beatrice si è rivelato complesso a causa della posizione impervia in cui si trovava.

I soccorritori hanno continuato a sperare di poterla salvare fino all’ultimo, ma quando finalmente sono riusciti a raggiungerla, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. La notizia della sua morte ha sconvolto la comunità di Veroli, dove Beatrice Sgroia era ben voluta e apprezzata. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile nei cuori di amici e familiari, che non si sarebbero mai aspettati di dover affrontare una perdita così tragica.

I funerali di Beatrice si svolgeranno mercoledì 26 marzo alle ore 15.30 presso la chiesa Madonna del Buon Consiglio in Scifelli. La cerimonia sarà un momento di raccoglimento e commemorazione per una giovane donna che ha lasciato un segno profondo nella vita di coloro che la conoscevano. La comunità è attesa a partecipare per dare l’ultimo saluto a una persona che ha vissuto la sua vita con passione e dedizione.

La morte di Beatrice Sgroia ha riacceso l’attenzione sui pericoli legati all’escursionismo e alle attività all’aperto, sottolineando l’importanza di prestare attenzione all’ambiente circostante. Incidenti come questo evidenziano la necessità di una maggiore consapevolezza riguardo alla sicurezza personale, specialmente in aree che possono presentare rischi inaspettati.

Le autorità locali stanno valutando la situazione e potrebbero prendere in considerazione misure preventive per garantire la sicurezza di chi si avventura in queste zone. La speranza è che la tragica fine di Beatrice possa servire come monito per tutti, incoraggiando una maggiore prudenza durante le attività all’aperto.