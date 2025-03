Chi era davvero Nicola Sicignano, l’operaio vittima di un incidente sul lavoro

Un tragico incidente sul lavoro ha portato alla morte di Nicola Sicignano, un operaio di 51 anni, avvenuto la notte scorsa presso uno stabilimento per il trattamento dei rifiuti situato a Sant’Antonio Abate. Il decesso di Sicignano è avvenuto in circostanze drammatiche, poiché è rimasto incastrato con la testa e il braccio nel nastro trasportatore dei rifiuti. Le cause esatte dell’incidente sono attualmente oggetto di indagine da parte della Procura della Repubblica di Torre Annunziata, che ha delegato le indagini ai carabinieri. Nel frattempo, l’area dell’incidente è stata sequestrata per facilitare le indagini.

Nicola Sicignano era un dipendente della società SB Ecology srl, un’azienda con oltre vent’anni di esperienza nel settore della gestione dei rifiuti, che lo aveva assunto regolarmente. Era un uomo sposato e padre di due figli: una ragazza di quasi 18 anni e un ragazzo di 15 anni. La sua vita era dedicata al lavoro, e il suo impegno è stato sempre apprezzato dai colleghi e dai superiori.

Nato il 10 marzo 1974 a Vico Equense, in Costiera Sorrentina, Nicola risiedeva con la sua famiglia a Gragnano e aveva festeggiato il suo 51° compleanno solo un paio di settimane fa. I soccorsi sono stati immediati, con il personale dell’ambulanza del 118 che ha constatato il decesso di Sicignano. Nonostante i tentativi di salvataggio, purtroppo, per l’operaio non c’è stato nulla da fare, e la morte è stata attribuita alle gravi ferite riportate nell’incidente.

L’incidente si è verificato all’interno dello stabilimento in via Casoni Marna a Sant’Antonio Abate, in provincia di Napoli. Secondo una prima ricostruzione, che è ancora da confermare, Nicola sarebbe rimasto incastrato nel nastro trasportatore della linea di lavoro. Le indagini sono condotte dalla Compagnia di Castellammare di Stabia, in collaborazione con il Nucleo Investigativo di Torre Annunziata, il Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro e l’ASL di Napoli. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e il magistrato di turno.

La Procura ha disposto il sequestro della salma di Nicola Sicignano, sulla quale verrà effettuato un esame autoptico per chiarire ulteriormente le circostanze della sua morte. Questo tragico evento ha sollevato interrogativi sulla sicurezza sul lavoro e sull’adeguatezza delle misure di protezione adottate all’interno dello stabilimento.

La comunità di Gragnano e i colleghi di Nicola sono profondamente colpiti dalla sua scomparsa. Era un uomo rispettato e benvoluto, la cui dedizione al lavoro e alla famiglia lo rendeva un punto di riferimento per molti. La notizia della sua morte ha suscitato un’ondata di cordoglio tra amici e conoscenti, che lo ricordano per la sua serietà e il suo impegno.

La sicurezza sul lavoro è un tema cruciale, e questo incidente riporta l’attenzione sulla necessità di garantire ambienti di lavoro sicuri per tutti i dipendenti. Le indagini in corso potrebbero portare a importanti rivelazioni sulle condizioni di lavoro presso la SB Ecology srl e sull’efficacia delle misure di sicurezza implementate.