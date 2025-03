Fratello travolto e ucciso dall’auto: il dramma familiare scatenato da una lite per l’eredità a L’Aquila

Oggi, 25 marzo, si è verificata una tragedia a L’Aquila, nella zona di Pettino, dove un uomo di 60 anni ha perso la vita dopo essere stato investito dal fratello in seguito a una violenta discussione. L’incidente è avvenuto intorno alle 13.30, nei pressi di un cavalcavia, dove è stato rinvenuto il cadavere della vittima. Secondo le prime ricostruzioni, il presunto omicida, un uomo di 56 anni, avrebbe investito il fratello più volte con la sua auto al termine di un acceso litigio.

Le autorità sono state allertate da una terza persona che ha assistito alla scena e ha immediatamente chiamato i soccorsi. Non è ancora chiaro quante volte il 56enne abbia colpito il fratello con il veicolo. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile, che hanno arrestato il presunto responsabile, accusato di omicidio volontario. Il 56enne è stato trovato a pochi metri dal luogo della tragedia, e al momento non si sa se abbia già confessato l’omicidio agli agenti.

Stando a quanto riportato da Fanpage.it, il litigio tra i due fratelli sarebbe stato scatenato da questioni legate all’eredità. Al culmine della discussione, il fratello più giovane avrebbe preso la decisione di salire in auto e investire il 60enne. Durante l’incidente, si sarebbe verificato uno speronamento tra due veicoli, una Panda gialla e una Volkswagen bianca, all’altezza dell’incrocio con via Antica Arischia.

Il personale sanitario del 118 è intervenuto prontamente per tentare di rianimare la vittima, ma i tentativi sono risultati vani. Per il 60enne non c’è stato alcun margine di salvezza, e il decesso è avvenuto sul colpo. La dinamica dell’incidente è ancora oggetto di indagine, e gli inquirenti stanno cercando di chiarire ogni dettaglio.

Le indagini sono state avviate dalla Procura della Repubblica di L’Aquila, che sta coordinando gli accertamenti necessari per comprendere appieno le circostanze che hanno portato a questo tragico evento. I carabinieri stanno raccogliendo testimonianze e prove per ricostruire la sequenza degli eventi che hanno portato alla morte del 60enne.

La comunità di L’Aquila è scossa da questo episodio di violenza familiare, e la notizia ha suscitato grande preoccupazione tra i residenti. La questione dell’eredità, che ha scatenato il litigio fatale, è un tema delicato che spesso porta a conflitti all’interno delle famiglie. Questo tragico incidente mette in luce come le tensioni familiari possano degenerare in situazioni estreme e violente.

Le autorità locali stanno sottolineando l’importanza di affrontare i conflitti familiari in modo pacifico, suggerendo che le persone coinvolte in dispute simili dovrebbero cercare l’aiuto di mediatori o professionisti per risolvere le loro divergenze senza ricorrere alla violenza.

In attesa di ulteriori sviluppi, il caso rimane sotto la lente di ingrandimento degli investigatori, che stanno lavorando per raccogliere tutte le informazioni necessarie per procedere con il processo. Il presunto omicida, attualmente in custodia, dovrà affrontare l’accusa di omicidio volontario e rispondere delle sue azioni davanti alla giustizia.

Questo tragico episodio rappresenta un triste promemoria delle conseguenze devastanti che possono derivare da conflitti irrisolti e dalla mancanza di comunicazione all’interno delle famiglie. La speranza è che, attraverso le indagini e il processo, si possano ottenere risposte e giustizia per la vittima e la sua famiglia.