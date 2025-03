Chi era Daniel Tafa, vittima di un incidente sul lavoro a soli 22 anni

Il 25 marzo, solo un giorno dopo aver compiuto 22 anni, Daniel Tafa ha perso la vita in un tragico incidente sul lavoro presso un’azienda di Maniago, specializzata nello stampaggio a caldo di ingranaggi industriali in acciaio. Il giovane stava operando su un macchinario quando, a causa di un malfunzionamento, lo stampo si è distrutto, e una scheggia incandescente lo ha trafitto alla schiena, provocandogli lesioni fatali.

Nato a San Vito al Tagliamento e residente a Vajont (Pordenone), Daniel stava svolgendo il suo turno di lavoro intorno all’1.30 di notte. Nonostante i soccorsi tempestivi da parte dei colleghi e l’intervento dei vigili del fuoco di Maniago, le ferite riportate erano così gravi che non è stato possibile salvarlo. Il personale dello Spisal è giunto sul posto per avviare le indagini necessarie.

La salma di Daniel Tafa è stata trasportata all’ospedale di Pordenone per ulteriori accertamenti, mentre l’impianto in cui si è verificato l’incidente è stato posto sotto sequestro per consentire un’indagine approfondita. I colleghi di Daniel, che avevano assistito all’incidente, hanno allertato i soccorsi, ma purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare. Questo tragico evento segna un ulteriore episodio di incidenti mortali sul lavoro, poiché Daniel è il terzo lavoratore deceduto in poche ore.

Insieme a lui, hanno perso la vita anche Umberto Rosito, un uomo di 38 anni, travolto da un mezzo pesante sull’A1, e Nicola Sicignano, un 51enne rimasto incastrato con la testa nel nastro trasportatore di un macchinario per lo smaltimento dei rifiuti. La serie di incidenti mortali ha sollevato preoccupazioni riguardo alla sicurezza sul lavoro e alla necessità di misure preventive più efficaci.

Daniel Tafa aveva frequentato l’Istituto Ipsia Evangelista Torricelli ed era un grande appassionato di calcio, tifoso sfegatato del Milan, squadra che seguiva con grande entusiasmo. La sua morte ha suscitato un’ondata di cordoglio sui social media, dove amici e conoscenti lo ricordano come un ragazzo gentile e solare, sempre pronto a portare un sorriso e a risollevare il morale di chiunque si trovasse in sua compagnia.

Il giorno prima della sua tragica morte, Daniel aveva festeggiato il suo compleanno, un momento che avrebbe dovuto essere di gioia e celebrazione. Invece, la sua vita è stata spezzata in un attimo, lasciando un vuoto incolmabile tra familiari e amici. La comunità di Vajont e San Vito al Tagliamento è profondamente scossa dall’accaduto, e molti si interrogano su come sia potuto accadere un simile incidente.

Le indagini sono attualmente in corso per determinare le cause esatte dell’incidente e se ci siano state violazioni delle norme di sicurezza sul lavoro. Le autorità competenti stanno esaminando la situazione per garantire che simili tragedie non si ripetano in futuro. Questo evento tragico mette in luce l’importanza della sicurezza nei luoghi di lavoro e della formazione adeguata per i lavoratori, affinché possano operare in ambienti sicuri.