Dramma nei cieli francesi, due jet si scontrano durante un’esibizione: il video fa il giro del web

Un incidente aereo ha coinvolto due Alpha Jet della Patrouille de France, noti come le ‘frecce tricolori’ francesi, mentre erano in fase di volo di prova nell’est della Francia. Il ministro della Difesa, Sébastien Lecornu, ha confermato l’accaduto, fornendo dettagli sulla situazione attuale e sulle operazioni di soccorso.

L’incidente si è verificato alle 15:35 di oggi, martedì 25 marzo, nelle vicinanze della base aerea 113 di Saint-Dizier, situata nell’Alta Marna. Secondo le informazioni diffuse dal gabinetto del sindaco di Saint-Dizier, i due piloti degli Alpha Jet e un passeggero sono riusciti a salvarsi grazie all’uso dei seggiolini eiettabili. Lecornu ha dichiarato che i soccorritori sono stati prontamente mobilitati e che è stato stabilito un coordinamento tra il ministero dell’Interno e quello della Difesa.

A quanto riferito dall’Aeronautica militare francese, i due aerei sono “entrati in collisione” durante una manovra di volo. Un testimone ha raccontato ai media: “Stavano eseguendo una dimostrazione, quando due aerei si sono toccati in volo”. Un video diffuso sui social media mostra il momento della collisione: i due velivoli, impegnati in una manovra di discesa, si avvicinano e uno colpisce la parte posteriore dell’altro, portando a una caduta drammatica.

Durante la dimostrazione, gli aerei stavano lanciando i caratteristici fumogeni bianchi, rossi e blu, simbolo della pattuglia. Nel filmato, è visibile anche un pilota che, dopo essersi lanciato dal velivolo, riesce ad aprire il paracadute e a salvarsi. La caduta sarebbe stata fatale se non fosse stato per il tempestivo utilizzo del seggiolino eiettabile.

Uno degli aerei si è schiantato contro dei silos, mentre si ritiene che l’altro sia finito in un canale. I due mezzi si sono parzialmente disintegrati subito dopo lo scontro, come evidenziato nel video. La gravità dell’incidente ha sollevato preoccupazioni e interrogativi sulla sicurezza delle operazioni aeree, specialmente in contesti di addestramento.

Questo non è il primo incidente che coinvolge la Patrouille de France. Nel mese di agosto 2024, un tragico episodio ha visto la morte di due piloti dello squadrone di trasformazione Rafale della base aerea 113, che persero la vita a Colombey-les-Belles, in una zona boscosa della Lorena. Questo precedente ha messo in evidenza i rischi associati alle manovre aeree, anche in contesti di addestramento.

Le autorità competenti stanno attualmente conducendo un’indagine per comprendere le cause esatte dell’incidente e per garantire che simili eventi non si ripetano in futuro. Il ministro Lecornu ha assicurato che tutte le misure necessarie saranno adottate per migliorare la sicurezza delle operazioni aeree.

In attesa di ulteriori sviluppi, la comunità e i fan della Patrouille de France rimangono in apprensione per la sorte dei piloti e per le conseguenze di questo incidente. La speranza è che, nonostante la gravità della situazione, i protagonisti di questa vicenda possano tornare presto in volo, continuando a regalare emozioni al pubblico con le loro acrobazie aeree.

Il mondo dell’aviazione è sempre stato affascinante, ma eventi come questo ricordano la necessità di un continuo impegno per garantire la sicurezza di tutti i piloti e degli equipaggi coinvolti nelle operazioni aeree. Le indagini in corso e le misure di sicurezza che verranno adottate saranno cruciali per prevenire futuri incidenti e garantire la sicurezza delle esibizioni aeree.