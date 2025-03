Ho 25 anni e il mio uomo ne ha 52: i troll dicono che non abbiamo niente in comune e che non durerà mai, ma sono più felice che mai

Una DONNA ventenne ha risposto ai troll che hanno criticato la sua relazione con un uomo di 27 anni più grande di lei. Abs, 25 anni, è diventata virale sui social media per aver condiviso alcuni dettagli sulla sua relazione con l’insegnante di Educating Yorkshire , Jonny Mitchell.

La TikToker di Nottingham ha insistito nel dire di non essere una studentessa di Jonny, ma i troll della rete non hanno esitato a criticare la relazione.

Dalle persone che mettono in dubbio ciò che la coppia ha in comune, alle affermazioni secondo cui non si dovrebbe uscire con persone al di fuori della propria fascia d’età, Abs ha dovuto affrontare una raffica di odio per aver frequentato Jonny, che ha tre figli da una precedente relazione.

“Abbiamo tante cose in comune e ci divertiamo un sacco”, ha risposto a un commentatore.

“Penso che la gente dia per scontato che siate due persone completamente diverse, perché c’è una differenza di età, ma non è così.”

Tuttavia, non si è lasciata abbattere dall’odio e spesso pubblica video della coppia abbracciata.

In un video, si vedono i due mentre si godono una serata al Frankie & Benny’s e al cinema, mentre in un altro cucinano insieme un curry.

Parlando dell’enorme differenza di età tra loro, Abs ha detto che chiama Jonny “vecchio rincitrullito” ed è contenta che lui non dovrà mai vedere che aspetto avrà quando sarà vecchia.

Tuttavia, ha rivelato che “non avrebbe potuto essere altrimenti”.

“Siamo entrambi estremamente felici”, ha detto.

Abs ha affermato che alla coppia “non importa cosa pensa la gente” e che si sono sostenuti a vicenda “nella buona e nella cattiva sorte”.

In un video, che mostra una presentazione di foto della coppia che sorride alla telecamera, Abs ha detto: “Dicono che non dovremmo uscire con persone che non hanno la nostra età.

“Ma non lasciare che rovinino il nostro bellissimo ritmo.”

Il video, pubblicato con lo username @abs_mxo, è diventato virale, totalizzando oltre 689.000 visualizzazioni sulla piattaforma di condivisione video.

Gli utenti di TikTok si sono precipitati nella sezione commenti del video per condividere i loro pensieri, e alcuni hanno raccontato i propri successi nelle relazioni con differenze di età .

Una persona ha detto: “Come ragazza con 27 anni di differenza, mi fa sorridere vedervi entrambe felici e indifferenti alle opinioni degli altri”.

Un altro ha detto: “Come persona in una relazione con 29 anni di differenza, mi riempie il cuore di gioia vedere quanto siete felici entrambi”.

Altri, però, non furono altrettanto favorevoli.

Una persona ha detto: “Non capisco perché vorresti uscire con qualcuno che somiglia a tuo padre, ma va bene”.

Una seconda persona ha affermato: “Pensa al lungo termine, morirà molto prima”.