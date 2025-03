Una ragazza di 15 anni scompare dopo che un bullo della scuola la filma mentre viene aggredita e costretta a leccare il pavimento del bagno

La ragazza di 15 anni, Aliyah Konton, è scomparsa dopo che un video ha iniziato a circolare mostrando presumibilmente il suo brutale bullismo. Aliyah Konton è scomparsa dopo che un video che la mostra vittima di bullismo è emerso sui social media.

Una scuola superiore del Massachusetts è stata profondamente colpita dalla notizia della scomparsa di Aliyah Konton. La quindicenne si era appena trasferita alla Mashpee High School di Cape Cod ed era stata oggetto di un grave episodio di bullismo.

Il video inquietante, condiviso su piattaforme come Snapchat, mostra Aliyah colpita ripetutamente in faccia da un’altra ragazza mentre qualcun altro registra l’orribile situazione.

La quindicenne si era recentemente trasferita alla Mashpee High School di Cape Cod ed era vittima di un episodio di bullismo spietato. Durante l’assalto, dopo aver subito diversi colpi e aver avuto i capelli tirati, Aliyah viene costretta a leccare il pavimento del bagno.

Inizialmente esita, ma viene schiaffeggiata di nuovo e alla fine costretta a mettere la faccia sul pavimento.

Si ritiene che questo incidente sia avvenuto il 25 febbraio, ma i genitori della scuola sono stati informati solo otto giorni dopo, quando Aliyah è stata segnalata come scomparsa.

Dopo la sua scomparsa dalla sua casa a Mashpee e la diffusione del filmato dell’attacco, è stata avviata una “ricerca intensa utilizzando molteplici risorse locali, statali e federali”.

Lunedì, il Dipartimento di Polizia di Mashpee ha pubblicato su Facebook, avvertendo che potrebbe essere in pericolo.

Molti genitori hanno espresso la loro frustrazione su Facebook, sia per la ricerca in corso di Aliyah che per la scarsa comunicazione della scuola.

Una madre con figli nella scuola ha postato online: “La mancanza di comunicazione e la completa assenza di responsabilità e conseguenze per i trasgressori nel sistema scolastico sono oltre il vergognoso.”

Un’altra ha aggiunto: “Spero in Dio che venga trovata sana e salva e che quei ragazzi nel video affrontino le conseguenze delle loro azioni orribili.”

Fortunatamente, il 5 marzo, Aliyah è stata trovata sana e salva.

La Polizia ha poi aggiornato la comunità tramite Facebook riguardo al suo recupero sicuro.

Cathy Lewis, vicepresidente del Comitato Scolastico di Mashpee, ha espresso: “Non potrei essere più sollevata.

“Sono così grata a tutti i nostri primi soccorritori e a tutta la comunità che si è mobilitata per riportarla a casa sana e salva.”

Durante la ricerca, il capo della polizia di Mashpee, Scott Carline, ha annunciato che erano state presentate accuse contro la ragazza coinvolta nell’assalto presunto.

Il capo Carline ha anche dichiarato: “Ci rendiamo conto che questa serie di eventi ha suscitato grande preoccupazione e attenzione da parte del pubblico e continuiamo a dispiegare tutte le risorse disponibili per risolvere questo caso con successo all’interno dei parametri delle leggi minorili del Commonwealth del Massachusetts.”