Gli Improbabili di Reazione a Catena: chi sono, quanti anni hanno e quanto hanno vinto

A

Reazione a Catena cambiano di nuovo i campioni: gli Improbabili di Bassano del Grappa superano le Sbilanciate e vincono 7.312,50 euro.

Nuovo avvicendamento al vertice di Reazione a Catena nella puntata di mercoledì 30 settembre 2026. Nel preserale di Rai 1, condotto da Pino Insegno, a imporsi sono stati gli Improbabili, formazione composta da Alberto, Marco e Francesco, arrivati da Bassano del Grappa. Il trio ha conquistato il titolo al termine di una gara equilibrata, eliminando le campionesse in carica, le Sbilanciate, cioè Enza, Gaia e Loredana, colleghe provenienti dalla provincia di Varese.

Per le tre concorrenti lombarde l’esperienza da campionesse si è quindi chiusa dopo una sola serata. Nella puntata precedente avevano ottenuto la vittoria e un montepremi di 7.563 euro in gettoni d’oro grazie alla soluzione “Giudizio”, ma nel nuovo confronto non sono riuscite a confermarsi. Dall’altra parte, gli Improbabili hanno sfruttato al meglio la prima occasione utile, centrando subito l’accesso al gioco finale e completando il debutto con una vincita da 7.312,50 euro in gettoni d’oro.

L’andamento della gara è stato segnato da grande equilibrio sin dalle fasi iniziali. Nelle Parole Mancanti, infatti, le due squadre hanno mantenuto lo stesso passo, chiudendo la manche con identico numero di risposte corrette. Anche la prima Catena Musicale si è rivelata complessa per entrambi i gruppi, al punto che la soluzione è stata poi illustrata direttamente dal conduttore. La sfida è proseguita senza che una delle due formazioni riuscisse davvero a prendere il largo.

Nel corso della puntata non sono mancati momenti di alleggerimento in studio, con Pino Insegno protagonista di alcune battute rivolte ai concorrenti. In particolare, il conduttore ha scherzato con Marco in uno scambio che ha portato a una finta “squalifica”, trasformata in un siparietto ironico. Un passaggio che ha spezzato la tensione del gioco, pur senza incidere sul risultato finale della gara.

Sul piano strettamente agonistico, gli Improbabili hanno tentato più volte di costruire un margine nelle manche centrali, ma le Sbilanciate sono riuscite a restare in scia fino all’ultimo. La partita è così arrivata in perfetta parità alla prova dell’Intesa Vincente, il segmento decisivo per stabilire quali concorrenti avrebbero guadagnato l’accesso all’Ultima Catena.

Nell’Intesa Vincente, Alberto, Marco e Francesco hanno mostrato una buona sintonia, pur con qualche esitazione e con una lieve ammonizione durante la prova. Il terzetto veneto ha chiuso con 8 parole corrette. Le campionesse uscenti hanno però replicato con lo stesso punteggio, allungando ulteriormente l’incertezza e rendendo necessario uno spareggio. Proprio lì gli Improbabili hanno trovato il guizzo risolutivo, superando le avversarie e assicurandosi il titolo di nuovi campioni del programma.

Per le Sbilanciate si è dunque interrotto un percorso iniziato soltanto il giorno prima. Il risultato conferma una fase di frequenti cambi di leadership nel game show, dove nelle ultime puntate diverse squadre si sono alternate al centro dello studio. Dopo il lungo percorso de Le Pappardelle, il programma sta vivendo una successione di campioni con permanenze più brevi, e anche il successo degli Improbabili si inserisce in questa fase.

Una volta conquistato il diritto di giocarsi il montepremi, i tre concorrenti di Bassano del Grappa hanno iniziato l’Ultima Catena con una cifra iniziale di 117.000 euro. Il percorso finale è partito in modo favorevole, ma alcuni errori successivi hanno inciso in maniera significativa sulla somma a disposizione. Tra dimezzamenti e passaggi non risolti, il bottino si è progressivamente ridotto fino a 14.625 euro.

Arrivati al momento conclusivo, i nuovi campioni hanno scelto di acquistare il Terzo Elemento, opzione che ha comportato un ulteriore dimezzamento del montepremi. La cifra finale in palio è quindi scesa a 7.312,50 euro. A quel punto, dopo il confronto interno sulla risposta da dare, gli Improbabili hanno indicato la parola “Accordo”. La soluzione è risultata esatta e ha consegnato al trio la prima vincita della loro esperienza nel programma.

Il successo ha chiuso nel migliore dei modi l’esordio della squadra veneta. Alberto, Marco e Francesco hanno così trasformato la prima presenza in una serata da campioni, riuscendo a coniugare il risultato sportivo della gara con l’obiettivo economico dell’Ultima Catena. Il loro percorso ripartirà ora dalla puntata successiva, nella quale saranno chiamati a difendere il titolo appena conquistato.

Durante la trasmissione, Alberto è stato anche protagonista di un errore allo Zot, episodio che è costato qualche secondo prezioso alla squadra. Marco, invece, è finito al centro del già citato siparietto con Pino Insegno, mentre Francesco ha completato il terzetto che ha poi firmato la rimonta decisiva fino alla parola finale. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli anagrafici sui tre concorrenti.

L’attenzione del pubblico si sposta adesso sulla tenuta dei nuovi campioni. Dopo l’uscita di scena delle Sbilanciate, il testimone passa agli Improbabili, che dovranno dimostrare se la vittoria all’esordio rappresenti soltanto un exploit di serata o l’inizio di un percorso più lungo. Di certo, la puntata del 30 settembre ha consegnato a Reazione a Catena un altro cambio al vertice e un nuovo trio da seguire nelle prossime sfide.