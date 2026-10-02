Stasera in TV, giovedì 1 ottobre 2026: programmi da non perdere e guida ai canali

Stasera in tv 1 ottobre 2026: Rai 1 apre con Doc – Nelle tue mani 4, Canale 5 con Racconto di una notte, talk, approfondimenti e film completano la serata.

Stasera in tv, giovedì 1 ottobre 2026, la prima serata propone un’offerta molto ampia tra fiction, soap, programmi di approfondimento, talk politici e film. L’appuntamento di maggiore richiamo sulle reti generaliste è quello di Rai 1, che lancia la quarta stagione di Doc – Nelle tue mani. Sul fronte Mediaset, Canale 5 affida invece la serata alla soap turca Racconto di una notte, mentre Rai 2 sceglie l’attualità con Ore 14 Sera.

Su Rai 1 la programmazione parte alle 21:30 con Doc – Nelle tue mani 4. Il debutto della nuova stagione coincide con la messa in onda del primo episodio, intitolato Tutto scorre. La trama riprende dal ritorno di Doc dopo un periodo di aspettativa: al rientro, il medico si trova davanti a un reparto profondamente cambiato. Giulia nel frattempo è diventata primaria e l’ambiente ospedaliero deve fare i conti con nuove difficoltà organizzative, aggravate anche dai tagli al personale. In seconda serata, alle 22:30, la fiction prosegue con un secondo episodio dal titolo Qui e ora. Prima della serie, la rete propone la consueta fascia composta da Reazione a catena, Tg1, Cinque Minuti e Affari tuoi.

Su Canale 5, alle 21:21, spazio alla serialità internazionale con Racconto di una notte, che continua il suo percorso in prima visione con due episodi. La soap turca arriva in prime time dopo il preserale con Caduta libera, il Tg5 e La Ruota della Fortuna. Nei nuovi appuntamenti della serata, la vicenda ruota attorno a Salih, ancora scosso dopo aver scoperto che Sare è la figlia di Kursat. L’uomo tenta quindi di affrontare Mahir, che però lo congeda rapidamente perché concentrato su altre preoccupazioni. Dopo la soap, la rete manda in onda anche gli episodi di Tutto per la mia famiglia.

Per chi segue l’informazione e la cronaca, Rai 2 propone dalle 21:20 Ore 14 Sera, versione serale del programma dedicata ai principali fatti del giorno, ai casi di cronaca più discussi e agli approfondimenti in diretta con ospiti e inviati. La trasmissione va in onda dopo TG2 Post. Nel pomeriggio, la seconda rete segue anche lo sport con la gara di qualificazione agli Europei Under 21 del 2027 tra Armenia e Italia.

Su Rai 3 la prima serata comincia alle 21:15 con Le cose che non sai, programma condotto da Eleonora Daniele. Il format propone un racconto costruito attorno a vicende note e meno note del mondo dello spettacolo e dei personaggi pubblici, tra testimonianze, materiali d’archivio, documenti, lettere, fotografie e filmati.

L’approfondimento politico ed economico trova spazio su Rete 4, dove alle 21:33 va in onda Dritto e rovescio. Il talk, guidato da Paolo Del Debbio, affronta i temi centrali dell’attualità attraverso dibattiti in studio, ospiti e collegamenti. Sulla stessa linea, ma con un taglio differente, si colloca Piazzapulita su La7, in partenza alle 21:15 con la conduzione di Corrado Formigli, tra confronti politici, reportage e inchieste.

Su Italia 1 torna invece alle 21:11 Le Iene, con una nuova puntata costruita su servizi, inchieste e approfondimenti. La conduzione è affidata a Veronica Gentili, chiamata a guidare una delle trasmissioni di punta della rete.

Nel panorama dei canali tematici e semigeneralisti, TV8 punta sul cinema d’azione con The Equalizer – Il vendicatore, in onda alle 21:40. Il film vede protagonista Denzel Washington ed è ispirato alla storica serie anni Ottanta Un giustiziere a New York. Sul Nove, alle 21:30, è invece in programma Buy It Now – Mai più senza, format condotto da Gabriele Corsi in cui persone comuni e piccoli imprenditori presentano prodotti e idee davanti a potenziali clienti e a una giuria di esperti.

Tra i film trasmessi in chiaro nella serata del 1 ottobre trovano posto anche Beast su Rai 4 alle 21:19, thriller psicologico ambientato sull’isola di Jersey; Sicario su Rai Movie alle 21:10, con una storia che ruota attorno a un’operazione dell’FBI contro i cartelli della droga lungo il confine tra Stati Uniti e Messico; Un’estate a Creta su Rai Premium alle 21:20, racconto sentimentale ambientato sull’isola greca; e A Dangerous Man – Solo contro tutti su Cielo alla stessa ora, action incentrato su un ex detenuto coinvolto suo malgrado in una vicenda criminale.

Anche Rai 5 dedica la prima serata alla musica con Nessun dorma – Il meglio di…, in onda alle 21:19. Il programma di Massimo Bernardini ripropone momenti significativi del salotto musicale, con il direttore Roberto Abbado e la partecipazione di Irene Grandi.

Per chi segue la programmazione pay, la serata di Sky Cinema offre diversi titoli. Su Sky Cinema Uno, alle 21:15, è previsto Giustizia privata, thriller con Gerard Butler nel ruolo di un uomo deciso a ottenere giustizia dopo la perdita della moglie e della figlia. Sempre sullo stesso canale, alle 23:10, va in onda Road House, diretto da Doug Liman e interpretato da Jake Gyllenhaal, nei panni di un ex lottatore UFC che accetta un impiego come buttafuori. Su Sky Cinema Stories, alle 21:15, spazio a Jeanne du Barry – La favorita del Re, con Johnny Depp, seguito alle 23:15 da Official Secrets – Segreto di stato, thriller biografico con Keira Knightley e Ralph Fiennes. La giornata di Sky Cinema Collection è invece dedicata ai titoli d’avventura e fantastici, con film come King Kong e Troy inseriti nella programmazione.

Nel complesso, la prima serata di giovedì 1 ottobre 2026 si muove tra grandi ritorni televisivi, serialità estera, attualità e cinema. L’esordio di Doc – Nelle tue mani 4 rappresenta uno dei passaggi centrali della giornata televisiva, mentre il resto dell’offerta distribuisce alternative rivolte a pubblici diversi, dagli spettatori interessati alla cronaca a quelli orientati verso soap, talk o film d’azione.