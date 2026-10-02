Tale e Quale Show 2026, Selma trionfa nella seconda puntata: la classifica

Nella seconda serata di Tale e Quale Show 2026,

Selma conquista il primo posto per la seconda volta consecutiva davanti a Andrea Perroni e Maddalena Corvaglia.

Secondo appuntamento stagionale per Tale e Quale Show 2026 su Rai 1, andato in onda mercoledì 30 settembre in prima serata con la conduzione di Carlo Conti. Il varietà musicale è partito intorno alle 21:40 e ha riportato in studio gli undici concorrenti chiamati a reinterpretare artisti italiani e internazionali attraverso esibizioni dal vivo, trasformazioni sceniche e imitazioni vocali.

Anche in questa puntata è tornata la giuria composta da Cristiano Malgioglio, Alessandro Siani ed Elettra Lamborghini. A completare il tavolo dei giudici, nel ruolo di quarto ospite speciale, è stato Ubaldo Pantani, imitatore già presente in altri programmi di rilievo del piccolo schermo e già coinvolto in passato da Carlo Conti in altri eventi televisivi.

La puntata ha seguito il meccanismo tradizionale del programma, con ogni concorrente impegnato in un’interpretazione ispirata a un cantante noto. Al termine delle esibizioni, ai voti espressi dalla giuria si sono aggiunti quelli dei protagonisti in gara, determinando così la classifica finale della serata.

A imporsi ancora una volta è stata Selma, che ha ottenuto il successo per la seconda settimana consecutiva. La sua imitazione di Beyoncé, sulle note di Listen, le ha permesso di raccogliere 65 punti e di confermarsi in testa alla competizione. Un risultato che rafforza il suo avvio di stagione e la colloca subito tra le concorrenti più solide di questa edizione.

Alle sue spalle si è classificato Andrea Perroni, secondo con 62 punti. La sua prova è stata dedicata a Franco Califano, riproposto con Minuetto. L’esibizione ha convinto pubblico e giurati, consentendogli di chiudere a soli tre punti dalla vetta. Sul terzo gradino del podio si è piazzata Maddalena Corvaglia, che ha totalizzato 61 punti grazie alla sua versione di Try di Pink, restando quindi molto vicina ai primi due posti.

Fuori dal podio, in quarta posizione, si è fermato Max Paiella con 51 punti. L’artista ha scelto di interpretare Tom Jones nel brano It’s Not Unusual, ottenendo un piazzamento nella parte alta della classifica. Quinto posto per Roberta Morise, arrivata a quota 50 punti con l’imitazione di Elodie in Dimenticarsi alle 7.

A una sola lunghezza di distanza ha chiuso Stefano Meloccaro, sesto con 49 punti. La sua performance è stata costruita su Baila Morena di Zucchero, un’esibizione che gli ha consentito di restare a ridosso della top five.

Nella seconda metà della graduatoria si sono piazzati Vladimir Randazzo e Paola Perego. Il primo ha concluso al settimo posto con 43 punti, cimentandosi con Achille Lauro e il brano Amor. L’ottava posizione è andata invece a Paola Perego, ferma a 34 punti dopo aver portato sul palco Sylvie Vartan con Buonasera, buonasera.

Le ultime tre posizioni della classifica sono state occupate da Jasmine Carrisi, Anna Pettinelli e Flavio Insinna. Jasmine Carrisi ha ottenuto 32 punti grazie alla reinterpretazione di Angelina Mango in Ci pensiamo domani. Anna Pettinelli si è invece fermata a 29 punti con Che Fastidio! di Ditonellapiaga.

In coda alla graduatoria, con 28 punti, si è collocato Flavio Insinna, impegnato insieme a Gabriele Cirilli in un medley giudicato il meno efficace della serata. La loro prova ha mescolato Una lacrima sul viso, Love Me Tender e Tutti Frutti, richiamando sul palco figure come Bobby Solo ed Elvis Presley.

La serata ha dunque confermato l’equilibrio della gara, soprattutto nelle posizioni di vertice, con distacchi ridotti tra i primi tre classificati. Il nuovo successo di Selma la accredita come protagonista di questo inizio di stagione, ma il margine ristretto su Andrea Perroni e Maddalena Corvaglia lascia aperto il confronto per le prossime puntate.

Il format prosegue così il suo percorso su Rai 1 mantenendo la struttura che lo ha reso riconoscibile negli anni: imitazioni musicali, giudizio tecnico e spettacolo dal vivo. La presenza di Ubaldo Pantani come quarto giudice ha rappresentato una delle novità della serata, affiancando una giuria stabile già rodata.

Per chi non ha seguito la trasmissione in diretta, la puntata resta disponibile anche in streaming e on demand attraverso RaiPlay. Il programma tornerà con un nuovo appuntamento, nel quale gli undici concorrenti saranno chiamati a confrontarsi con ulteriori trasformazioni e nuove interpretazioni, mentre la classifica generale inizierà a delineare con maggiore chiarezza i possibili protagonisti dell’edizione 2026.