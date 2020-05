280mila euro a chi sposerà la figlia 26enne ancora vergine. Ma a questa condizione

Papà Rodthong, imprenditore thailandese proprietario di un’azienda produttrice di frutta nella provincia di Chumphon nel Sud del paese, è molto orgoglioso di sua figlia Karnsita: la 26enne ha sempre lavorato nell’azienda di famiglia senza mai togliere tempo e impegno ai suoi studi, portati diligentemente a termine.

L’unica cosa che la ragazza ha trascurato è però l’amore, quindi suo padre ha pensato di fare qualcosa per aiutarla a trovare finalmente marito. Arnon Rodthong, di 58 anni, ha così deciso di offrire un lauto compenso in denaro a chi si farà avanti per sposarla.

La proposta è stata pubblicata sui profili social dell’uomo, dove lui stesso tesse le lodi di sua figlia: la ragazza dalla descrizione del genitore avrebbe infatti molte doti, tra cui quella di parlare perfettamente sia inglese che cinese. Ma non solo: l’uomo ha infatti aggiunto anche un dettaglio particolare, e cioè che la ragazza è vergine.

A chi riuscirà a convincere sia lui che lei andrà l’equivalente di circa 280 mila euro – un importo davvero milionario in Thailandia – e, naturalmente, l’azienda di famiglia. Ma quali sono i requisiti richiesti dal padre di Karnsita per il suo futuro marito?

“Voglio solo che qualcuno si prenda cura dei miei affari e li faccia durare. Non voglio una persona con un diploma di laurea, un master o un filosofo. Voglio un uomo diligente. Voglio solo qualcuno che lavori sodo e renda felice Karnsita, tutto qui” ha spiegato Arnon, sostenendo anche che la nazionalità del pretendente è indifferente. Ma cosa ne pensa Karnsita dell’iniziativa del padre? “Ho scoperto per la prima volta il post di mio padre quando un mio amico me lo ha mostrato.

Sono rimasta sorpresa, ma posso vedere anche il lato divertente della cosa” ha chiarito la ragazza, la quale ha anche confermato di essere ancora single nonostante le diverse proposte ricevute dopo la generosissima e particolare offerta del padre. “Se devo sposarmi con qualcuno, voglio solo che sia una persona diligente, buona e che ami la sua famiglia” ha aggiunto la 26enne trovandosi quindi d’accordo con il pensiero dell’imprenditore. Karnsita ha però anche concluso dicendo che con tutta probabilità utilizzerà i soldi dell’offerta per sostenere un’operazione di chirurgia estetica.