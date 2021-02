Chi è Drupi chi è: età, moglie, lavoro, carriera, curiosità e vita privata

Drupi, nel corso degli anni ha acquistato una notorietà sempre crescente nell’Europa dell’est, mentre anche sua moglie Dorina Dato dei trascorsi artistici come cantante solista: a fine anni Settanta, ad esempio, incide il 45 giri ‘Bambino’. In un’intervista, il cantante ha raccontato: “Faceva parte del coro che mi accompagnava in tournée”. Fu il giornalista Gigi Vesigna ad affibbiarle, come ricorda lo stesso cantante, il nomignolo di “Druppina”.