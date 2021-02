Oroscopo Branko domani venerdì 26 Febbraio 2021, previsioni Ariete, Toro, Cancro, Gemelli, Leone e Vrgine

ARIETE – AMORE/LAVORO: Settimana movimentata. Siete forti nel l’affronta re le tensioni famigliari e superate con maestria piccoli dissapori nella coppia. La primavera porta pulizie anche tra i vostri contatti più intimi. State per vivere una seconda rinascita dopo le difficoltà subite lo scorso anno. In amore i single possono contare su validi incontri.

TORO – AMORE/LAVORO: Venere in Pesci vi infonde quel tocco di romanticismo per vivere con profondità il rapporto. Ottima la mondanità e la possibilità di espandere la cerchia delle vostre conoscenze. Per i single, ottime possibilità di incontri interessanti di natura carnale. Mercurio ancora dissonante potrebbe condurvi a piccoli ritardi o intralci negli incontri professionali o appuntamenti.

CANCRO – AMORE/LAVORO: Venere in trigono al vostro Sole vi regala una nota di romanticismo con il partner e il desiderio di incontrare nuove persone se siete single. Anche sul lavoro i pianeti vi abbracciano e vi regalano nuove opportunità importanti per avanzamenti professionali o firme contrattuali. Bene gli spostamenti per piacere e relax.

GEMELLI – AMORE/LAVORO: Dal 4 marzo, Marte è nel vostro segno e vi invita a osare, a darvi da fare con decisione per mettere a posto situazioni sinora ferme o di cui non siete pienamente soddisfatti. In amore, i single attendano nuovi incontri. I liberi professionisti, un ingaggio importante. I dipendenti avranno screzi con datori di lavoro. Chi fosse alla ricerca di un impiego sarà esaudito. Settimana da dieci e lode.

LEONE -AMORE/LAVORO: Mercurio, Giove e Saturno si oppongono al vostro Sole e tacitamente rivalutate situazioni di cui non siete soddisfatti, dall’amore al lavoro. I progetti possono solo essere pensati e pianificati. Marte vi aiuta a mettere in chiaro alcune posizioni professionali con chi vi circonda e se necessario a istituire dei limiti con partner extra matrimonio.

VERGINE – AMORE/LAVORO: Interessante il pianeta Venere al vostro settimo campo: garantisce capacità di analisi profonde verso chi vi circonda. Dono ottimo specie se da poco tempo state frequentando qualcuno che non comprendete appieno. Marte in quadratura al vostro Sole dal fine settimana porta screzi con colleghi di lavoro o preoccupazioni per decisioni che dovranno essere prese velocemente.

