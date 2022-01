Perché Mick Schumacher potrebbe fare il suo debutto in Ferrari nella stagione 2022 di Formula 1

Nel 2022 Mick Schumacher potrebbe essere visto correre in Ferrari perché lui e Antonio Giovinazzi sono stati nominati piloti di riserva. Questi sono incaricati di sostituire Charles Leclerc e Carlos Sainz in caso di qualsiasi eventualità. La novità è stata confermata giovedì dal team di Maranello. Va ricordato che il figlio del sette volte campione del mondo è un pilota titolare in Haas, un team che ha motori Scuderia.

Il comunicato pubblicato da La Rossa indica che Giovinazzi rimarrà legato oltre la sua presenza in Formula E dove correrà nel team Dragon Penske Autosport. Il 28enne italiano sarà disponibile per 12 delle 23 gare del prossimo anno e rimarrà in contatto con la F1 attraverso un fitto programma di simulatori per rimanere pienamente consapevole della vettura 2022.

"Antonio parteciperà ai Gran Premi con il team e sarà anche disponibile a intervenire se qualcuno dei team clienti della Scuderia Ferrari (Haas e Alfa Romeo) ha bisogno di un pilota sostitutivo", aggiunge il comunicato stampa.

"Per gli undici round di F1 che si scontrano con gli impegni di Giovinazzi in Formula E, il suo posto sarà preso da Mick Schumacher", chiarisce la Scuderia. Insomma, le informazioni parlano dei "team clienti", Alfa Romeo o Haas.

Mentre il russo Robert Shwartzman sarà il pilota collaudatore del team. Quest'anno, il membro della Ferrari Driver Academy ha ottenuto due vittorie in Formula 2 e sei podi. Il russo è un pilota di grande talento, ma la mancanza di posti in F1 e il budget gli impediscono di debuttare nella classe regina.

Ora, in Ferrari, se Leclerc o Sainz non possono correre, cosa fattibile visto l'aumento dei contagi da COVID-19, Mick Schumacher potrebbe sostituirli e Giovinazzi prenderebbe il posto del tedesco in Haas. L'italiano ha perso il suo posto in F1 per il 2022 a causa dell'ingresso di Valtteri Bottas e del cinese Guanyu Zhou. Avere un sostituto per i partenti è qualcosa di importante poiché vale la pena ricordare che nel 2020 Nico Hülkenberg ha sostituito Sergio "Checo" Pérez in due gare per essere stato infettato.

Se questa possibilità si concretizzasse, il figlio di Schumi potrebbe debuttare come pilota Ferrari in un Gran Premio, cosa che sarebbe un impatto emotivo per tutti i successi che suo padre e la squadra italiana hanno ottenuto insieme, quando hanno spazzato tra il 2000 e il 2004 con dieci titoli di fila, cinque di Piloti e cinque di Costruttori, una competizione che hanno raggiunto anche nel 1999.

Mick è entrato a far parte del programma Ferrari Driver Academy all'inizio del 2019 quando ha fatto il suo debutto in Formula 2. L'anno successivo è campione nella prima categoria promozionale sulla strada per la Maxima e nel 2021 debutta alla Haas dove per meno abbandoni finisce 19° e davanti al suo compagno di squadra, Nikita Mazepin in campionato, ma il tedesco è stato il pilota a causare più spese per tutta la stagione.

Il figlio del Kaiser guidava già una Ferrari 2019 nell'occasione in cui era accompagnato dalla madre, Corinna Betsch. Poi nel 2020 è passato alla F2004, il monopolio che suo padre usava per ottenere il suo settimo e ultimo titolo quasi 18 anni fa.