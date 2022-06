Fugge dal marito dell’amante ma precipita dal quarto piano e muore

Il tentativo di fuggire dal marito dell’amante è stato fatale per un uomo di 46 anni, morto dopo essere caduto dal quarto piano di un palazzo. È accaduto nella tarda mattinata di oggi a Bemban, piccola città di Air Panas Mukim, nel distretto di Jasin, Malacca, in Malesia. A riportare i fatti è stato il vice commissario della polizia di Jasin, che ha rivelato come l’uomo d’affari stava cercando di scendere dall’edificio attraverso una fune metallica che aveva legato alla grata della finestra, ma è scivolato.