Maltempo a Firenze, tram interrotti: strade piene d’acqua. Allagamenti anche a Vaglia

Il maltempo ha colpito duramente Firenze e la Toscana, causando allagamenti, interruzioni dei trasporti e difficoltà nella viabilità. Ecco la situazione aggiornata in tempo reale.

La giornata di martedì 28 gennaio 2025 ha visto il maltempo colpire duramente la Toscana, con Firenze investita da un violento nubifragio che ha creato numerosi disagi. Pioggia battente e raffiche di vento hanno reso critica la circolazione, con allagamenti in diverse aree della città, tra cui l’Oltrarno e il Galluzzo.

La polizia municipale è intervenuta in più punti per gestire la situazione, con particolare attenzione ai sottopassi allagati. A causa degli intensi allagamenti, le linee tramviarie T1 e T2 sono state interrotte. Inoltre, circa una ventina di strade in città sono state completamente sommerse dall’acqua, causando gravi disagi alla circolazione.

A Firenze, si segnalano esondazioni sulla Firenze-Pisa-Livorno, in particolare tra lo svincolo di Ginestra Fiorentina e Lastra a Signa, con traffico rallentato in direzione Firenze. L’App Info Mobilità del Comune offre aggiornamenti in tempo reale sulla situazione delle strade allagate. Alcuni tratti, come via delle Cascine e vicolo di San Marco Vecchio, sono stati temporaneamente chiusi al traffico.

Le autorità locali hanno raccomandato prudenza negli spostamenti. La sindaca di Firenze, Sara Funaro, ha avvisato i cittadini su X, sottolineando che la situazione è sotto controllo, ma che gli allagamenti potrebbero causare ancora difficoltà.

Oltre alla città, anche la provincia di Firenze è stata colpita. In particolare, il comune di Vaglia ha visto strade chiuse al traffico a causa delle forti piogge. Il Mugnone, fiume che attraversa il comune, è arrivato a livelli di piena, ma senza particolari criticità, grazie alla vigilanza del sistema di Protezione Civile. Anche il fiume Lamone a Marradi ha superato il secondo livello di guardia.

Il governatore della Toscana, Eugenio Giani, ha aggiornato la situazione su Facebook, confermando l’intensità della perturbazione in corso e l’attenzione delle autorità per monitorare i fiumi e le aree critiche.

Il maltempo, che si sposterà verso est, continua a provocare allagamenti e disagi, mettendo a dura prova la viabilità e la sicurezza nella Regione Toscana. Le autorità invitano a seguire gli aggiornamenti e a limitare gli spostamenti non necessari nelle aree più colpite.