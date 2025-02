Wilma Goich: “Aspetto da 5 anni una telefonata da Edoardo Vianello. Non c’era al funerale di nostra figlia.”

Wilma Goich racconta a Caterina Balivo la fine della sua collaborazione con Edoardo Vianello e il dolore per l’assenza del padre nei momenti più difficili della sua vita.

Wilma Goich è stata ospite nella puntata de La Volta Buona del 5 febbraio, dove ha finalmente messo fine al silenzio riguardo la sua relazione con Edoardo Vianello e la fine della loro collaborazione musicale. La cantante ha parlato chiaramente della decisione di non lavorare più con il suo ex marito, spiegando il motivo che l’ha spinta a prendere questa scelta, che ha suscitato reazioni sui social e nei media.

Wilma ha raccontato che, dopo aver ripreso a cantare insieme a Vianello circa sette anni fa, c’è stato un episodio che ha segnato la fine del loro rapporto professionale. La cantante ha raccontato un retroscena durante uno spettacolo in cui Edoardo l’aveva invitata sul palco per festeggiare i suoi 60 anni a Roma. Tuttavia, alla fine della performance, senza alcun preavviso, l’ha allontanata dicendo semplicemente “vai”, per fare spazio alla sua attuale moglie e cantare una canzone che inizialmente era stata sua. Wilma ha aggiunto che se fosse stata la moglie di Edoardo, si sarebbe rifiutata di salire sul palco. Questo gesto, secondo Goich, è stato una vera e propria mancanza di rispetto nei suoi confronti.

Non solo il loro rapporto professionale è stato segnato da questa mancanza di rispetto, ma Wilma ha anche parlato del dolore che ha vissuto dopo la morte della loro figlia Susanna. La cantante ha rivelato che Edoardo Vianello non è stato presente nei momenti più difficili, nemmeno quando lei gli scrisse una lettera per fargli sapere della morte di Susanna. “Lui non ha mai risposto alle mie lettere”, ha spiegato Wilma, aggiungendo che ha passato cinque anni aspettando una sua chiamata. “Io sono stata onnipresente”, ha detto, riferendosi a se stessa come madre e sottolineando come lui, nonostante sapesse che le ore di vita di Susanna erano contate, non abbia avuto il coraggio di venire a salutarla.

Il racconto di Wilma Goich ha suscitato una forte reazione da parte dei fan, che hanno commentato con rabbia e solidarietà, chiedendosi come sia stato possibile che Edoardo Vianello non fosse presente nei momenti più delicati della sua famiglia. La cantante, pur soffrendo, ha deciso di raccontare la verità e di chiarire finalmente le sue posizioni, prendendo le distanze da un uomo che ha fatto parte della sua vita, ma che non l’ha sostenuta nei momenti più difficili.