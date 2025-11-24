Come finisce Un fidanzato per mamma: trama e cast del film in onda su Tv8

In onda su TV8, il film intitolato Mom’s Christmas Boyfriend (in Italia “Un fidanzato per mamma”) è una produzione canadese del 2023 della durata di circa un’ora e trenta minuti.

Il film è diretto da Graeme Campbell e vede come protagonisti principali Jeananne Goossen nel ruolo di Emma Morgan e Zach Smadu in quello di Zach Mitchell; nel cast figura inoltre Ai Barrett nel ruolo di Lily Morgan.

Le riprese si sono svolte interamente in Canada, con location principali nella zona di Vancouver e aree circostanti nella provincia della Columbia Britannica. La produzione è a cura delle società Reel One Entertainment, Champlain Media e CME City Productions.

La trama racconta la storia di Emma Morgan, architetto single di Chicago, che ha adottato la figlia Lily di dieci anni e dedica tutte le proprie energie a lei. In vista della cena della vigilia di Natale la bambina si accorge che tutti gli adulti avranno un accompagnatore… tranne sua madre. Per questo, insieme a Emma, partecipa al “Concorso dei desideri di Natale” organizzato dal grande magazzino Worth: Lily chiede che sua madre trovi un fidanzato. Il concorso, promosso da due dipendenti, Zach Mitchell e Brady Fleming, ha come scopo incrementare l’attenzione mediatica e le vendite dell’attività. I due uomini accettano l’idea e trasformano il desiderio di Lily in una campagna interattiva all’interno del negozio. Quando una troupe televisiva si reca a casa di Emma per un’intervista, la donna viene a sapere in diretta nazionale quale sia il desiderio della figlia; sebbene inizialmente imbarazzata, decide di partecipare all’iniziativa per Lily e anche per il premio in denaro di 100.000 dollari che sarà devoluto in beneficenza. Lily seleziona come “accompagnatore” per la madre un uomo d’affari di New York, Clark Winters. A quel punto sta allo spettatore scoprire se quell’uomo sarà davvero quello “perfetto” per Emma.

Nel cast completo:

Jeananne Goossen: Emma Morgan

Zach Smadu: Zach Mitchell

Ai Barrett: Lily Morgan

Anthony Bewlz: Clark Winters

Connie Manfredi: Brit

Chris Wilson: Brady Fleming

Amanda Martínez: Veronica Worth

Tianna Nori: Intervistatore

Sarah DeSouza-Coelho: Elfo di Natale

Il film è un esempio di commedia romantica natalizia che esplora il desiderio di amore maturo all’interno di una famiglia monoparentale, in un contesto mediatico e commerciale.