“Feci coming out a 30 anni con il Cardinal Martini”. La rivelazione di Alfonso Signorini

Alfonso Signorini è stato ospite della trasmissione Che tempo che fa domenica 30 novembre 2025, per presentare il suo primo romanzo intitolato Amami quanto io t’amo. Durante l’intervista con Fabio Fazio, Signorini ha condiviso un momento personale della sua vita, raccontando come ha fatto coming out a 30 anni. “Lo feci tardi, a 30 anni,” ha spiegato. “Quando mi sono innamorato ho trovato questo coraggio.”

L’ex insegnante, che all’epoca lavorava presso un istituto gesuita, ha descritto il conflitto interiore che provava, sentendosi poco trasparente nei confronti dei suoi studenti e colleghi. “Vivevo tutto con molto contrasto interiore, perché non mi sentivo trasparente nei confronti dei miei allievi, dei miei colleghi, e anche di me stesso,” ha continuato Signorini. Ha ricordato anche le visite mensili del Cardinal Martini all’istituto di Milano, dove il cardinale teneva lezioni magistrali per i docenti. Questo legame speciale lo ha spinto a rivelare il suo segreto.

Signorini ha raccontato di aver trovato il coraggio di scrivere una lettera al cardinale, chiedendo un incontro. “Lui mi ha ricevuto e ho fatto per la prima volta coming out con il Cardinale,” ha detto. La reazione del cardinal è stata particolarmente significativa per Signorini: “La cosa bellissima è stato il suo silenzio, lui mi ha ascoltato e guardato in silenzio, che è durato 10 secondi ma a me sembravano un’eternità,” ha spiegato. Il cardinale, dopo aver ascoltato, gli disse: “E che importa? Quando andremo in cielo, il Signore ci chiederà solo quanto abbiamo amato, quanto siamo stati capaci di amare.”

Questa esperienza ha avuto un impatto profondo su Signorini, che ha poi commentato le attuali percezioni della Chiesa riguardo alla comunità LGBTQ+. “Per cui ancora oggi quando mi dicono che la Chiesa non accoglie, non è vero; c’è ancora un’infinità di croste e magagne da togliere, ma chi sono io per giudicare?” ha affermato, sottolineando la complessità del tema.

Nel corso dell’intervista, Signorini ha anche parlato del suo compagno, Paolo Galimberti, con il quale sta insieme da 25 anni. Recentemente, ha annunciato che nel 2027 si sposeranno. A Fazio, Signorini ha rivelato di essersi “convertito all’idea del matrimonio perché voglio sentirmi sicuro, voglio sentirmi sicuro nel cuore e anche formalmente. Non per un discorso economico.”

La decisione di sposarsi rappresenta un passo importante per Signorini, che ha trovato nel suo compagno un sostegno costante durante gli anni. Questo annuncio ha suscitato l’interesse del pubblico, che ha sempre seguito con attenzione la vita personale del conduttore. La sua apertura riguardo alla propria vita sentimentale e alla sua identità rappresenta un messaggio di speranza e accettazione per molti.